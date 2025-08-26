Regreso a clases generará derrama económica de hasta 15 800 mdp en CDMX, estima Canacope

El inicio del ciclo escolar 2025-2026 representará un fuerte impulso para la economía de la Ciudad de México. De acuerdo con la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la CDMX (Canaco), la derrama económica podría alcanzar los 5 mil 523 millones de pesos, un incremento del 6.3 % en comparación con los 5 mil 196 millones registrados en 2024.

la deserción escolar en la CDMX alcanzó el 1.9 %.

Por su parte, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope) estima que el impacto será aún mayor: hasta 15 mil 800 millones de pesos, lo que equivaldría a un crecimiento del 7.5 % respecto al año anterior. Esta diferencia responde a que cada organismo utiliza metodologías distintas para medir la dinámica comercial.

En el desglose de gastos, Canacope reporta que las familias capitalinas desembolsarán en promedio entre 3 mil 750 y 4 mil 900 pesos por alumno, aunque en casos más altos la cifra podría llegar a los 8 mil 900 pesos. Los principales rubros incluyen útiles escolares, uniformes, calzado, tecnología y servicios adicionales como transporte y actividades extracurriculares.

la derrama económica podría alcanzar los 5 mil 523 millones de pesos, un incremento del 6.3 %.

Además, la cámara señala que la matrícula en la capital supera los 1.8 millones de estudiantes, lo que amplifica la derrama en los negocios relacionados con el regreso a clases, desde papelerías hasta zapaterías y librerías.

En contraste, Canaco CDMX calculó el gasto promedio por estudiante entre 2 mil 340 y 3 mil 930 pesos, destacando que esta temporada beneficiará a más de 38 mil comercios vinculados al sector educativo.

No obstante, el panorama también refleja retos: la deserción escolar en la CDMX alcanzó el 1.9 %, lo que significa que 20 mil 771 menores de 15 años no regresarán a las aulas, una cifra superior a la media histórica de 1.13 %.

Canaco CDMX calculó el gasto promedio por estudiante entre 2 mil 340 y 3 mil 930 pesos.

