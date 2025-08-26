Martha Higareda sorprende al revelar que será mamá por partida doble ¡Esto fue lo que dijo!

Martha Higareda está lista para uno de los papeles más emocionantes de su vida: ¡el de mamá de gemelos! La actriz mexicana sorprendió a sus seguidores al revelar, junto a su esposo Lewis Howes, que esperan no uno, sino dos bebés, una noticia que calificó como una "doble bendición".

En una entrevista con una revista de circulación nacional, los felices padres posaron con imágenes llenas de ternura y emoción. El nacimiento de sus hijos está previsto para mediados de octubre, por lo que la cuenta regresiva ya comenzó para esta nueva etapa en la vida de la pareja.

“Cuando nos dijeron que eran dos corazoncitos, sentimos muchísima emoción y los dos nos pusimos a llorar al mismo tiempo”, compartió Martha, quien también confesó que en su familia hay antecedentes de embarazos múltiples: sus tías tuvieron cuates y triates, así que la sorpresa venía con herencia incluida.

Martha y Lewis decidieron esperar para dar la feliz noticia / Redes Sociales|

Lo mantuvieron en secreto hasta estar seguros

La actriz explicó que, por recomendación médica, decidieron mantener la noticia en privado hasta que se aseguraran de que todo iba bien. Aunque hubo nervios por tratarse de un embarazo múltiple, la felicidad fue más grande que cualquier temor.

Lewis Howes, exjugador profesional y actual conferencista motivacional, también se dijo feliz por esta nueva etapa. “Cuando nos dimos cuenta de que eran dos bebés, no podía contener la emoción. Para mí es una bendición, y más al ver lo feliz que estaba Martha”, dijo.

La actriz revela que en su familia hay antecedentes de nacimientos múltiples / IG: @marthahigareda|

Desde redes sociales, Martha expresó su agradecimiento por el apoyo: “Nos sentimos más que emocionados de compartirles esta noticia! Nos sentimos bendecidos ! 2 bebés. Nuestra pequeña familia de dos se convierte en una familia de 4 ! Ha sido una larga aventura llena de amor y de retos físicos pero con la bendición de Dios, aquí estamos!! Gracias a todos, familia, amigos y comunidad por su apoyo tan amoroso”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EMILIANO AGUILAR ACUSA QUE ÁNGELA PRESUNTAMENTE SUFRIÓ VIOLENCIA DE UN EXNOVIO