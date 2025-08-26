El Costeño revela amenazas de muerte tras denunciar a su ex por robo

El famoso comediante Javier Carranza, mejor conocido como El Costeño, reveló ser víctima de amenazas de muerte, luego de haber denunciado a su exnovia por el robo de dinero y bienes.

Fue en abril pasado cuando el comediante hizo público haber sido víctima de robo por parte de su entonces pareja, con quien estaba próximo a casarse.

Javier Carranza reveló hace unos meses que su ex le robó dinero/IG: @elcostenohumorista|

Recibe amenazas tras presentar denuncia

Producto de esto, El Costeño interpuso una demanda contra la mujer; sin embargo, recientemente ha recibido amenazas en las que le advierten que, de no retirar la denuncia, podría pasarle algo.

“Recibo una llamada telefónica en donde me están amenazando que si no retiro la denuncia me va a cargar la chin…, aunque me pague la hago responsable de lo que me pase en un año, dos o tres, porque sé quién es.

La hago responsable de lo que me pase a mí, a mi familia, a mis bienes, a mi staff. Es gente que no tiene escrúpulos”, declaró el comediante en entrevista con el programa Sale el Sol, de Imagen Televisión.

El comediante y su pareja llevaban más de un año viviendo juntos y se iban a casar/IG: @elcostenohumorista|

Intentó otorgar el perdón, pero sin resultados

El artista comentó que se ha presentado a dos citatorios y que incluso, en el último, estaba dispuesto a concederle el perdón a su ex prometida, pero ella no asistió para conciliar la situación.

“Yo fui para otorgar el perdón tras la denuncia por robo y abuso de confianza contra esta persona, y me encuentro con que llegó su abogado con un cheque que no está a su nombre. Es decir, queriendo resarcir el daño, pero no estaba a nombre de esta persona, sino de un tercero, y por mucho menos de la cantidad que se había acordado.

Se tiene que judicializar la denuncia, entonces ya tendrá que ser requerida por un juez, y si no se presenta, tendrán que ir por ella”, agregó.

El Costeño hace responsable a la mujer de lo que le pase a él o a su familia/IG: @elcostenohumorista|

Robo con premeditación, alevosía y ventaja

Hace unos meses, cuando habló por primera vez del robo sufrido, El Costeño mencionó que su exnovia se llevó de la casa donde vivían juntos 250 mil pesos, así como otros objetos de valor.

“Actuó con premeditación, alevosía y ventaja, investigó cuándo me iba a trabajar con mi staff. Lo planeó, vinieron tres carros, participaron más de tres personas, sacó más de diez bolsas con cosas que todavía vamos encontrando faltantes”, detalló el comediante.

