“El Costeño” denuncia que su prometida lo abandonó y le robó 250 mil pesos

El comediante mexicano Javier Carranza, mejor conocido como “El Costeño”, está atravesando por un difícil momento, ya que se dio a conocer que su expareja —con quien estaba a punto de casarse— lo abandonó tras robarle una importante cantidad de dinero.

Fue el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante quien reveló esta lamentable situación, misma que el pasado fin de semana le fue contada por el propio comediante.

“Me dice: ‘la chava esta, la que era mi novia y vivía conmigo, me abandonó y me robó (...) lo que pasa es que le puse límites’”, contó el conductor del programa De Primera Mano.

Según le periodista Gustavo Adolfo Infante, la pareja comenzó a tener problemas/IG: @elcostenohumorista |

Se sabe que “El Costeño” y su ahora ex prometida llevaban un año y medio viviendo juntos, luego de conocerse durante un vuelo, ya que ella trabaja como aeromoza en Aeroméxico.

Después de comenzar a salir y conocerse mejor, iniciaron una relación. Sin embargo, los problemas comenzaron cuando “El Costeño” intentó establecer límites con su pareja, además del momento en que fue diagnosticado con problemas renales.

“Le encantó al Costeño y empiezan a salir, se van a vivir juntos... Javier tiene que salir a trabajar y su trabajo es en las noches, un día se va a trabajar él y ella dice: ‘voy a ver el Rey León’, a las 12 de la noche él le habla y ella le dice que ya iba para su casa (...) ella llegó a las 6 de la mañana borracha y así le empezó a hacer varias, entonces él le dijo que no le gustaba lo que ella hacía y empezaron las diferencias”, agregó Gustavo Adolfo Infante.

La pareja se conoció durante un vuelo y llevaban más de un año viviendo juntos/IG: @elcostenohumorista |

Pese a esas diferencias, “El Costeño” y su pareja tenían planes para tener un hijo y hasta casarse, e incluso ya habían contratado el banquete para la boda que se celebraría en Acapulco. Sin embargo, ella lo abandonó luego de robarle una fuerte suma de dinero que el comediante guardaba en su casa.

“Ella se enojó cuando a Javier le dijeron que estaba mal del riñón (...) pasa el tiempo y su mánager le lleva dinero, él lo guarda en su caja fuerte y se va a trabajar, pero tiene una cámara en su cuarto que detecta el movimiento, ve en su celular la cámara y ve que esta chava estaba agarrando sus cosas y saca el dinero.

El humorista asegura que su pareja le robó dinero/IG: @elcostenohumorista |

“Le empieza a hablar al celular, ella no le contesta, manda mensajes, regresa Javier y ya no estaba ella ni sus cosas, ni 250 mil pesos tampoco”, agregó Gustavo Adolfo Infante, quien aclaró que, según lo dicho por el comediante, no piensa tomar acciones legales contra quien fuera su prometida.

