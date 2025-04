¿Bebé de Lupita TikTok tiene muerte cerebral? Esto se sabe

El caso de la influencer Lupita TikTok sigue dando de qué hablar, ya que ahora se ha dado a conocer que la salud de su bebé, de apenas unos días de nacida, corre peligro porque existe el riesgo de que sea declarada con muerte cerebral.

Fue el esposo de la influencer originaria de Monterrey, Ricardo Medellín, quien ha dado a conocer detalles sobre la salud de la pequeña, rompiendo en llanto al contar a los medios de comunicación el pésimo diagnóstico que le dieron los médicos.

Lupita TikTok es una influencer famosa en Monterrey, Nuevo León/X |

“Le iban a hacer un estudio, que son unas plaquitas que si las rayitas se quedan parejas, la van a dar ya como muerte cerebral. Van a ver si su cerebrito sigue funcionando. Si no salen resultados buenos ya será muerte cerebral”, comentó el señor.

Previamente mediante videos publicados en redes sociales, la pareja de Lupita TikTok compartió el difícil momento que estaban pasando por el estado de su hija, dejando entrever un posible caso de negligencia médica ya que la influencer y su bebé fueron dadas de alta, pese a varias complicaciones de salud que ahora conocen.

Conocí a Lupita TikTok porque se viralizó lo de su embarazo, ella una mujer con algún tipo de problema que desconozco pero normal no se ve, el papá un hombre de más de 40 que se la pasa bebiendo, un embarazo mal cuidado, ignorancia de ambos padres y abuelos al incluso sugerir dar… pic.twitter.com/QNCtsWIgMb — LA GRAN SUGARITA ✨ (@CarneDeAzucar) April 30, 2025

“Qué triste... otra convulsión y ahí queda, estábamos bien felices, no se lo deseo a nadie.

“Lupita se alivió, estuvimos seis días, la estuvieron checando, que todo estaba bien. Nos dieron de alta y ahora... que la niña tenía problemas en la cabeza, que no debería haber salido y que los riñones estaban muy tiernitos. No servían y le dio infección en la vejiga. No tenían que haberla dado de alta... ni tampoco la cesárea”, comentó Medellín.

Esposo de Lupita TikTok reacciona ante los comentarios que hacen sobre su hija😥 pic.twitter.com/g5mou30njM — Juan (@DeTodoUnPoco677) April 30, 2025

Cabe recordar que desde hace unos días la bebé de Lupita TikTok fue hospitalizada en el Hospital Regional Materno Infantil De Alta Especialidad en Nuevo León, diagnosticada con

meningitis, deshidratación neonatal, hiperbilirrubinemia, ictericia e infección urinaria, motivo por el cual incluso Mariana Rodríguez, titular del DIF estatal y esposa del gobernador Samuel García, dijo públicamente que existía la posibilidad de quitarle la menor a la influencer ante la falta de cuidados.

“No es que queremos quitar o no a la bebé. Hay un consumo de sustancias que no es aceptable”, declaró en un video Mariana Rodríguez.

