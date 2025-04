¿Quién es Lupita TikTok? Influencer a la que Mariana Rodríguez le quiere quitar a su bebé

En redes sociales durante las últimas horas se ha vuelto viral el caso de Lupita TikTok, una influencer a quien le podrían quitar a su bebé recién nacida luego de que Mariana Rodríguez, titular del DIF y esposa del Gobernador de Nuevo León Samuel García, denunció que la menor vive en un entorno donde “hay un tema de consumo de sustancias”.

Todo surgió cuando la menor, de apenas unos días de vida, fue hospitalizada debido a una deshidratación extrema, lo que disparó los comentarios acerca de que Lupita TikTok no está capacitada para cuidar de su hija, al mencionarse que sufre de problemas mentales e incluso llegó a darle refresco de cola a bebé.

Ante esta situación, mediante un video en redes sociales, Mariana Rodríguez reveló que el DIF Capullos, que ella dirige, ya estaba realizando una investigación sobre le caso y lo más probable es que la menor pase a custodia de la institución, al no haber un entorno seguro en el que pueda crecer.

“Ya está el DIF enterado, interviniendo porque ayer tuvieron que internar a la bebita de emergencia, entonces ya estamos enterados, trabajando, y que lo más probable es que la bebé llegue a Capullos.

“Cuando una bebé llega al hospital y hay algún tema de negligencia el DIF interviene y no es nada más cuestión de decir si o no ingresa a Capullos. Porque hay que tener toda una investigación detrás”, comentó Mariana Rodríguez en su video.

Por quienes hablan del caso de supuesta negligencia infantil de la Influencer Lupita TikTok. Mariana Rodríguez informó que el bebé ya fue internado de emergencia. pic.twitter.com/aFIeUUzage — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) April 29, 2025

Más adelante, la esposa del Gobernador de Nuevo León explicó que cuando nació la hija de Lupita TikTok se consideró que había personas en su familia que podían ayudar al cuidado de la menor, sin embargo, ahora se descubrió que hay indicios de consumo de sustancias dañinas que ponen en riesgo a la criatura.

“En este caso en específico, ustedes me lo habían estado reportando. Cuando nació la bebé se hicieron las investigaciones, no parecía que había algo erróneo y había adultos que sí podían cuidarla.

“El día de hoy se citaron a los adultos encargados de la bebé y hay un tema de consumo de sustancias de por medio. No es que queremos quitar o no a la bebé. Hay un consumo de sustancias que no es aceptable”, agregó.

Karely Ruiz defiende a Lupita TikTok

Por su parte el equipo de trabajo de Lupita TikTok pidió respeto para la infuencer y su hija. “Pedimos respeto y oraciones para la bebé de Lupita TikTok aquí estoy con Lupita y no saben lo que está sufriendo”, se lee en el mensaje publicado en redes sociales, al que también se sumó Karely Ruiz, reconocida influencer con quien recientemente grabó contenido.

“Oremos porque la bebita de Lupita esté bien. Ya Dios sabrá lo que va a pasar. Dejen de opinar sin saber la situación. Aquí la importante es la bebé”, publicó Karely en redes sociales.

