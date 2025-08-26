Emiliano Aguilar acusa que Ángela presuntamente sufrió violencia de un exnovio

Emiliano Aguilar, primogénito de Pepe Aguilar, encendió la controversia luego de compartir un video en redes sociales donde lanzó fuertes declaraciones que, presuntamente, apuntan a que su hermana Ángela Aguilar fue víctima de violencia en una relación anterior.

Este episodio se suma a una serie de tensiones mediáticas que en los últimos meses han rodeado a la dinastía musical.

En la grabación, Emiliano expresó: “¿Qué piensan de estar con un jugador de futbol americano que les está metiendo pin… madra… todos los putos días en la cabeza y son bien violentos y les pegan a las mujeres y abusan y son bien alcohólicos?”.

Más adelante, agregó otra reflexión: “¿Tú no piensas que la persona que está juntada con ese tipo de personas tiene la mente bien dañada?”.

Aunque en ningún momento mencionó el nombre de su hermana ni el del presunto agresor, usuarios en redes y diversos medios interpretaron que podría tratarse de la relación que Ángela Aguilar sostuvo en el pasado con el jugador de la NFL Josh Ball.

Hasta ahora, ni Ángela Aguilar ni Josh Ball han emitido declaraciones públicas sobre el tema, lo que ha incrementado la especulación en torno a la familia Aguilar.

Este episodio se suma a una serie de tensiones mediáticas que en los últimos meses han rodeado a la dinastía musical, donde las declaraciones y disputas públicas han generado amplia atención.

