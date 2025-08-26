Murciélagos en CDMX: cuándo y dónde vivir esta experiencia nocturna

Si pensabas que los murciélagos solo salían en películas de terror, prepárate para conocerlos como nunca antes. La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México anunció el regreso de las Noches de Murciélagos, una actividad nocturna para chicas, chicos y no tan chicos que buscan aprender sobre estos mamíferos voladores mientras se divierten.

¿Cuándo es? Apúntalo bien: viernes 29 de agosto, de 19:30 a 21:00 horas, en el Centro de Cultura Ambiental (CCA) Ecoguardas, ubicado en Carretera Picacho-Ajusco, km 5.5, en la alcaldía Tlalpan.

Además de ver murciélagos en acción, la jornada contará con radares de detección, juegos de polinizadores, talleres informativos y proyecciones para toda la familia. ¿Te interesa? Solo necesitas registrarte antes en este enlace: https://forms.gle/CKfUBg2c1vrVg5xJ9.

¿Cuánto cuesta?

El acceso tiene un costo accesible:

$18 pesos por persona

$84 pesos si quieres la experiencia completa con taller incluido

Y vale cada peso: los talleres buscan mejorar la relación entre las personas y los murciélagos, además de informar sobre su importancia en los ecosistemas urbanos como el de la Ciudad de México, donde se han identificado al menos 23 especies distintas.

“La actividad tiene como objetivo mitigar las adversidades más grandes a las que se enfrentan estos mamíferos para lograr su supervivencia en un ambiente cada vez más urbanizado”, explicó Sedema.

Así que si aún crees que los murciélagos solo chupan sangre, date una vuelta. Capaz que terminas siendo fan.

