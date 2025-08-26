Regresa Gears of War… ¡y ahora también para PlayStation!

Lo que hace 20 años parecía una broma de mal gusto —ver un Gears of War en PlayStation— hoy es una realidad: este día, Gears of War: Reloaded, versión remasterizada del clásico de 2006, estará disponible en PS5, Xbox Series X|S, PC y Xbox Cloud Gaming (beta), con crossplay completo y progresión cruzada entre plataformas.

La nueva edición, desarrollada por The Coalition, en colaboración con Sumo Digital y Disbelief, promete gráficos 4K con HDR, audio espacial 3D, Dolby Atmos y hasta 120 FPS en el multijugador, además de 60 FPS sin tiempos de carga en campaña.

El clásico de 2006 fue remasterizado para todas las plataformas / Redes Sociales|

“El tiempo nos hace tontos a todos”, ironizó uno de los desarrolladores al hablar de la llegada a PS5. Y es que nadie imaginaba que el título que introdujo al mundo la mítica motosierra-gun alguna vez saldría de Xbox.

¿Qué incluye Gears of War: Reloaded?

El título no solo moderniza el apartado técnico, también mantiene intacta su brutal jugabilidad táctica, con mejoras en maniobrabilidad y respuesta.

Los gráficos y el audio serán sorprendentes al momento de jugarlo / Redes Sociales|

La sinopsis oficial lo deja claro: “14 años después de que el planeta fuera invadido por monstruos procedentes de las entrañas de la Tierra, el mundo está en ruinas. Un preso llamado Marcus Fenix —al que una vez se dio por muerto— es liberado por su mejor amigo y antiguo compañero de escuadrón, Dominic Santiago…”

Desde ahí, los fans podrán revivir la épica historia en modo un jugador, pantalla dividida o cooperativo online, y enfrentarse en PvP multijugador con múltiples modos. Afortunadamente, el juego se activó de forma simultánea en todo el mundo este martes 26 de agosto por la mañana, por lo que no habrá necesidad de esperar dependiendo la región.

Desde este martes ya lo puedes conseguir en línea o físico / Redes Sociales|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: ‘EL COMPA MOY’, FAMOSO RESTAURANTE EN ENSENADA ANUNCIA CIERRE POR EXTORSIONES