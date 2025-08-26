Día Mundial del Perro: origen y significado de la celebración

El Día Mundial del Perro se celebra cada 26 de agosto como un reconocimiento al papel que estos animales desempeñan en la sociedad. La fecha fue instaurada en 2004 por la especialista en mascotas Colleen Paige, quien eligió este día al recordar la adopción de su primer perro, un hecho que marcó su vida y que posteriormente inspiró una campaña global de concientización.

De esta manera, tanto el 26 de agosto como el 19 de julio en México se convierten en fechas clave para visibilizar la importancia de los perros. / Pixabay |

El objetivo de esta jornada no solo es rendir homenaje a la lealtad y compañía de los canes, sino también generar conciencia sobre la adopción responsable, la lucha contra el abandono animal y la importancia de garantizarles un trato digno.

A nivel mundial, asociaciones, refugios y gobiernos aprovechan la fecha para organizar actividades que van desde ferias de adopción hasta campañas de vacunación y esterilización, reforzando así la idea de que tener un perro implica un compromiso ético y social.

En México también se celebra el 19 de julio

En nuestro país, además del festejo internacional, el Día del Perro se conmemora cada 19 de julio. En la Ciudad de México, esta fecha se acompaña de actividades como el festival “Un día con mi mejor amigo”, realizado en el Bosque de San Juan de Aragón.

A nivel mundial, asociaciones, refugios y gobiernos aprovechan la fecha para organizar actividades. / Pixabay |

El evento incluye caminata canina, pasarela de adopciones, teatro guiñol, talleres de adiestramiento y bazar, todo con la intención de fortalecer el vínculo entre dueños y mascotas, así como promover la adopción y el cuidado responsable de los lomitos.

De esta manera, tanto el 26 de agosto como el 19 de julio en México se convierten en fechas clave para visibilizar la importancia de los perros en la vida diaria, reconociendo no solo su valor emocional, sino también la responsabilidad que implica tenerlos como parte de la familia.

El objetivo de esta jornada no solo es rendir homenaje a la lealtad y compañía de los canes. / Pixabay |

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Emiliano Aguilar acusa que Ángela presuntamente sufrió violencia de un exnovio