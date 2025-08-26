Calaverandia 2025: Anuncian fecha para apertura de parque temático de Día de Muertos

El esperado regreso de Calaverandia ya tiene fecha: será a partir del 22 de octubre de 2025 cuando el Parque Ávila Camacho abra sus puertas para recibir a miles de visitantes que buscan vivir una experiencia inmersiva del Día de Muertos.
Considerado como el primer parque temático del Día de Muertos en el mundo, Calaverandia se ha consolidado como un referente cultural y turístico gracias a su propuesta que mezcla tradición, espectáculos multimedia y gastronomía mexicana.
Atracciones destacadas de esta edición
Entre las actividades confirmadas se encuentran:
- ALMA, un espectáculo 4D con proyección sobre agua, pirotecnia e iluminación robótica.
- El Gran Altar, estructura monumental de más de 15 metros con música en vivo.
- Omitlán, un pueblo mágico temático con casas en forma de hueso, juegos interactivos y resbaladillas gigantes.
- El Inframundo y El Cementerio, recorridos inmersivos con ambientación prehispánica, velas y flores de cempasúchil que evocan la memoria de los difuntos.
Además, el parque contará con zonas gastronómicas, presentaciones artísticas, espacios interactivos y photomoments, diseñados para toda la familia.
En ediciones anteriores, Calaverandia ha reunido a más de 400 mil asistentes, con boletos agotados en varias funciones. Para este 2025, los organizadores prometen una experiencia renovada que busca superar todas las expectativas.
