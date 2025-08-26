IMSS 2025: Cómo consultar y descargar tu constancia de semanas cotizadas

Si eres trabajador en México y quieres saber cuántas semanas tienes registradas en tu historial laboral, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrece la Constancia de Semanas Cotizadas, un documento fundamental para trámites como la pensión o la verificación de antigüedad.

A continuación, te explicamos cómo obtenerla fácilmente en 2025.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrece la Constancia de Semanas Cotizadas|iStock|

¿Qué es la constancia de semanas cotizadas del IMSS?

Se trata de un documento informativo que muestra el número de semanas que un derechohabiente ha cotizado ante el IMSS. Esta información resulta indispensable para quienes buscan tramitar su pensión o confirmar el tiempo de servicio laboral registrado.

Cómo obtener tu constancia en línea

El trámite digital está disponible las 24 horas, los 365 días del año, desde cualquier dispositivo con internet. Para solicitarla necesitas:

Número de Seguridad Social (NSS)

CURP

Correo electrónico

El trámite se realiza en la página oficial del IMSS: Consulta Constancia de Semanas Cotizadas .

Trámite presencial en el IMSS

Si prefieres acudir a una oficina, debes presentarte en la Subdelegación que te corresponda, en días hábiles de lunes a viernes, de 8:00 a 15:30 horas.

Documentos requeridos:

NSS

CURP

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar, matrícula consular o documento migratorio).

Importante: evita tachaduras o enmendaduras en la documentación, pues podrían invalidar el trámite.

El trámite digital está disponible las 24 horas, los 365 días del año|RS|

Recomendaciones clave

La constancia solo mostrará las semanas acumuladas hasta el día de la solicitud.

Si ya cumples con las semanas necesarias para pensión, deberás acudir a tu Unidad de Medicina Familiar.

Si tu NSS presenta inconsistencias, solicita una aclaración directamente en la Subdelegación del IMSS.

El mal uso de este documento puede constituir fraude (Artículo 314 de la Ley del Seguro Social).

¿Qué hacer si no puedes obtener tu constancia?

En caso de que el sistema no te permita generar el documento, revisa tus datos laborales y tramita una constancia de aclaración en línea o de forma presencial.

Para resolver dudas o recibir soporte, comunícate al Centro de Contacto IMSS|iStock|

Contacto IMSS

Para resolver dudas o recibir soporte, comunícate al Centro de Contacto IMSS:

Teléfono: 800 623-2323

Más información: www.imss.gob.mx/contacto

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Ya no apartes lugares con botes para estacionarte en CDMX: Desde este día te van a arrestar