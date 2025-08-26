Lilly Téllez le responde a Sheinbaum: “Sí pidió mi desafuero y ya se retractó”

La senadora Lilly Téllez se lanzó contra la presidenta Claudia Sheinbaum luego de que esta negara haber pedido su desafuero por unas polémicas declaraciones dadas a Fox News. En dichas declaraciones, la panista aseguró que la ayuda de Estados Unidos es bienvenida para combatir a los cárteles mexicanos, lo que desató un escándalo que sigue creciendo.

“Aclaro mentiras de @Claudiashein: No me victimizo, al revés, dije que NO daré paso atrás. No pedí intervención. Ella no resuelve en México las agresiones de cárteles. Necesitamos apoyo de EU contra cárteles, en colaboración, obvio. Sí pidió mi desafuero, y ya se retractó”, escribió la legisladora en redes sociales.

Claudia Sheinbaum había declarado el pasado lunes que no busca denunciar ni desaforar a Téllez, pero advirtió que “es importante que el pueblo sepa quién es quién”. También acusó a la panista de intentar victimizarse por una situación que, según ella, no pasa de lo mediático.

Lilly Téllez habría pedido el apoyo de EU para combatir el narco / Redes Sociales|

¿Traición a la patria o necesidad de apoyo?

La polémica inició tras una entrevista de Téllez con Fox News, donde la senadora del PAN afirmó que “es bienvenida la ayuda de Estados Unidos para combatir a los cárteles en México, y ese es el sentir de la mayoría de los mexicanos”.

Aseguró también que quienes se oponen a esa colaboración son “los narcopolíticos de Morena”. Las reacciones no se hicieron esperar. En la plataforma Change.org, más de 338 mil firmas han sido recabadas para pedir su desafuero por traición a la patria.

La presidenta le pidió a la senadora no hacerse la víctima / Redes Sociales|

Críticas a Sheinbaum y a la política de AMLO

Téllez también arremetió contra la política de seguridad impulsada por el presidente López Obrador y respaldada por Sheinbaum: “Celebro la determinación de EU, y condeno la simulación de 'abrazos, no balazos' y las protestas de Sheinbaum por la captura de Zambada. Aceptar ayuda no es traición. Traición es el narcopacto”.

En redes sociales, las posturas están divididas. Mientras unos acusan a la senadora de “vender la patria”, otros la ven como la única voz que se atreve a pedir ayuda internacional para enfrentar al narco.

La legisladora busca una colaboración para combatir al crimen / Redes Sociales|

