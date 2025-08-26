Salinas Pliego iría por la Presidencia en 2030: “Haré lo que sea necesario por México”

Ricardo Salinas Pliego, uno de los empresarios más polémicos del país, volvió a levantar polvo en el terreno político tras declarar que no descarta ser candidato presidencial en 2030, aunque reconoce que no sería fácil.

Durante la segunda parte de la entrevista con Ramón Alberto Garza en el canal de YouTube “Código Magenta”, el fundador de Grupo Salinas abrió la puerta a una eventual postulación presidencial:

“No es algo que yo esté buscando activamente porque mi vocación es distinta, pero también al mismo tiempo digo, si no hacemos algo por el futuro de nuestro país, nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros bisnietos nos van a reclamar… Y si es necesario, pues haré lo que sea necesario”.

Ricardo Salinas Pliego abre la puerta para ser candidato presidencial / FB: @RicardoSalinasPliego|

Aunque aseguró que no tiene el cargo entre ceja y ceja, sí dejó claro que si las circunstancias lo requieren, no dudará en entrarle: “No estoy tan seguro que estén dadas las condiciones para que yo pueda ser un candidato ganador”.

¿Y por qué sí?

El también dueño de TV Azteca y Elektra consideró que México necesita un cambio profundo y que muchos ciudadanos conectan con su mensaje.

“Queremos un país, o sea queremos un ciudadano con valores: no robar, no matar, no mentir. Okay. Luego queremos ciudadanos que sean libres, libres para buscarse un camino en la vida, para hacer su ronchita sin que se los estén mermando los distintos ladrones, ya sea oficiales o no oficiales”, expuso.

También habló de su visión de país: uno con más innovación, libertad económica y menos corrupción.

El empresario quiere un cambio para el país y cree ser la opción / FB: @RicardoSalinasPliego|

“Queremos un país que tenga innovación y entonces llegaremos a un país donde tengamos una prosperidad compartida para todos, que estemos mejor. Porque hoy, la verdad, no estamos mejor que antes y deberíamos estar mil veces mejor”, indicó.

La entrevista ha generado revuelo en redes, donde miles de usuarios aplauden su discurso… y otros tantos lo critican. ¿Será que en 2030 lo veremos en la boleta?

