Desalojo Foro Alicia: Gobierno federal y de CDMX, y alcaldía Cuauhtémoc se deslindan del operativo

La polémica por el desalojo del Multiforo Cultural Alicia en la Ciudad de México sigue creciendo, mientras ninguna autoridad asume la responsabilidad del operativo que obligó a suspender el concierto del músico vasco Fermín Muguruza la noche del 30 de mayo.

La intervención de policías, Guardia Nacional y elementos del Ejército desató el enojo de artistas, público y defensores de los espacios culturales independientes.

Gobernación: “No aprobamos estas acciones"

La Secretaría de Gobernación emitió un comunicado en el que deslinda al Gobierno federal de la operación. “El Gobierno de México no aprueba estas acciones; se investigará la forma en que se dio el operativo, integrado por policías de la Ciudad de México y elementos federales, y se informará sobre las sanciones correspondientes. Resulta injustificable esta acción”, señaló la dependencia.

La noche del pasado viernes se presentó el Ejército en el Foro Alicia / Redes Sociales|

La Segob también recordó que el espacio donde actualmente opera el Foro Alicia fue otorgado por la hoy presidenta Claudia Sheinbaum durante su gestión como Jefa de Gobierno de la CDMX, luego de una clausura anterior realizada por la alcaldía. "Nuestro compromiso siempre con la promoción y difusión de la cultura", añadió la dependencia.

Clara Brugada también se deslinda

Por su parte, la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, rechazó haber avalado el operativo. “No estamos de acuerdo, ni validamos las acciones que dieron lugar a la cancelación y desaforo del concierto que se llevaba a cabo en el multiforo Alicia”, expresó.

Además, ordenó una investigación a cargo del secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, para sancionar a los responsables. La mandataria capitalina reafirmó su respaldo a los espacios culturales independientes.

El cantante Fermín Muguruza insiste que la alcaldesa debe dar una explicación / Redes Sociales|

La alcaldesa de Cuauhtémoc niega participación

Desde la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega también negó cualquier intervención. “La Alcaldía Cuauhtémoc no tiene facultades ni mando sobre el Ejército. No fui informada, no se mandó ningún inspector ni participé en ese operativo. Defiendo la cultura y la libertad de expresión. Censurar jamás ha sido, ni será, parte de mis convicciones”, publicó en redes sociales.

Fermín Muguruza exige responsabilidades

El músico afectado, Fermín Muguruza, acusó el uso desmedido de la fuerza durante su presentación: “Policía, Guardia Nacional y ejército amenazaron con intervenir cuando estábamos actuando en el Foro Alicia. Pudo haber ocurrido una masacre. Exigimos responsabilidades”. Las imágenes del fuerte operativo han causado indignación entre la comunidad cultural y en redes sociales, donde crece la exigencia de aclarar quién ordenó la acción.

Mientras las autoridades intercambian señalamientos, crece la preocupación sobre el respeto a la libertad de expresión y la protección de los espacios culturales en la capital del país.

Rojo de la Vega dijo que su gente no le informó de ese operativo / Redes Sociales|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: CAIFANES CONDENA CIERRE DEL FORO ALICIA: “¡QUIÉN LO HAYA MANDADO A CERRAR QUE CHIN$%&!”