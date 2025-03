Tío Rober y ‘El Cojo Feliz’ se pelean con Adrián Marcelo y lo llaman “un sin talento”

Una guerra de declaraciones que ha comenzado a hacerse viral en redes sociales es la que protagonizan los comediantes Tío Rober y ‘El Cojo Feliz’ contra Adrián Marcelo, el famoso standupero al que calificaron como “un sin talento”.

Todo comenzó durante un capítulo del podcast Hermanos de Leche que conducen Adrián Marcelo e Iván Fematt ‘La Mole’, en el que el también conductor regiomontano y exparticipante de La Casa de los Famosos criticó que otros comediantes tratan de imitar la fórmula de ellos y La Cotorrisa (podcast de Ricardo Pérez y Slobotzky), pero no dan gracia.

Tío Rober y 'El Cojo Feliz' dijeron que consideraban a Adrián Marcelo un buen compañero/X|

“He visto otros espacios y están de la verg*, tú y yo, La Cotorrisa le hicimos mucho daño a la gente que se juntó pensando que iba a emular lo de nosotros. Están de la verg* sus espacios, no se escuchan, no se respetan, no se admiran, no hay una jerarquía. Ustedes están de la verg*. Gente que después dice que ya no quieren ir a los podcast, por que los levantan, ¿qué levantas, güey? levanta tu carrera”, dijo Adrián Marcelo durante el capítulo de Hermanos de Leche llamado “cag*p4los”.

Adrián Marcelo



Por pelear con el Tío Rober y el Cojo Feliz pic.twitter.com/3XUU7ZLIV5 — Por qué es tendencia 🇲🇽 (@porqtendencia) March 5, 2025

Tío Rober y ‘El Cojo Feliz’ le responden a Adrián Marcelo

Si bien en su crítica Adrián Marcelo no especificó a quiénes se refería, los comediantes y standuperos Tío Rober y ‘El Cojo Feliz’ aprovecharon su canal de YouTube para mediante un video retomar las palabras del exconductor de Multimedios y responderle, diciéndole que no tiene talento y sólo busca generar polémica para tener éxito.

Los comediantes se sintieron ofendidos con las palabras de AM/X|

“Esto nos agarró de sorpresa, Adrián porque siempre te hemos considerado un compañero y a La Mole un amigo. Y ahora nos quedó claro que ya no sabes a quién insultar para vender boletos. Esa es tu táctica, ruin y culr*, interpretas como nadie cómo se mueve esta industria. No eres de este gremio y no le entiendes, y para tu tristeza, tampoco eres del gremio televisivo que tanto te dolió que te sacara a la verg* de La Casa de los Famosos. Eres un sin talento que no le quedó de otra más que presumir cuánto gana por que piensa que eso es triunfar”, comentó el Tío Rober, haciéndose viral en redes sociales su respuesta.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Incendios en Monterrey provocan caos y miedo en la zona metropolitana