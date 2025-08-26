Chalino Sánchez ‘regresa’ a la música en dueto con Los Tucanes de Tijuana

En pleno 2025, la voz inconfundible de Chalino Sánchez volverá a sonar, pero esta vez junto a Los Tucanes de Tijuana. La agrupación anunció el lanzamiento de una nueva versión del corrido ‘Rigo Campos’, en el que hacen un dueto póstumo con el fallecido cantante sinaloense, ícono del regional mexicano.

"El Rey del Corrido", asesinado el 16 de mayo de 1992, dejó un legado que sigue creciendo. Y ahora, gracias a la tecnología y la nostalgia, Los Tucanes cumplirán uno de sus sueños: cantar junto a Chalino. El tema, que originalmente fue parte del álbum Hermosísimo Lucero de 1992, fue escrito por Mario Quintero y narra una historia de narcotráfico, mutilación y venganza.

¿Cuándo y dónde se estrena?

El esperado lanzamiento será el 28 de agosto en todas las plataformas oficiales de Los Tucanes de Tijuana, incluido su canal de YouTube. La agrupación ya compartió un adelanto del videoclip, que promete un homenaje visual y sonoro a Chalino y a su legado musical.

¿Quién fue Rigo Campos?

El personaje central del corrido es Rigoberto Campos, un narcotraficante que enfrentó una emboscada brutal, donde fue asesinado junto a sus guardaespaldas. La letra detalla que Campos fue mutilado por un rival de su cártel, sobrevivió usando prótesis y continuó su vida criminal.

Un personaje real o no, el corrido que popularizó Chalino y que ahora retoman Los Tucanes se mantiene vigente en la narrativa del regional mexicano, donde la violencia y la leyenda conviven al ritmo de la tuba y el acordeón.

