Wendy Guevara explota contra Ninel Conde tras comentario transfóbico

La guerra se encendió en redes entre Wendy Guevara y Ninel Conde, luego de que la actriz y cantante, tercera eliminada de La Casa de los Famosos México 3, dijera que “ninguna mujer ha ganado el reality”, borrando de un plumazo la histórica victoria de Wendy en la primera temporada.

Aunque la llamada “Bombón Asesino” intentó corregir el rumbo, las redes y la comunidad LGBT ya estaban encima. Sus palabras fueron tomadas como una negación a la identidad de género de la influencer leonesa, quien no se quedó callada y respondió como sólo ella sabe: con el mismo veneno que le tiraron.

Ninel Conde hizo polémica al decir que ninguna mujer había ganado el reality / IG: @ninelconde|

Wendy se le va con todo

Durante una transmisión en vivo, mientras se maquillaba, Wendy soltó una bomba: “Yo escojo mis batallas, yo me pelearía con Mayito o con Maripili, mi comadre que ya ganó una casa de los famosos con esta Ivonne Montero, con ganadoras, no voy a estar peleando con quienes no ganaron y quedaron ardidos, entonces así yo no me peleo, yo alguien que me sume vistas, que me haga viral. ¿Creen que me van a tirar el evento con mil 200 conectados? No, si me voy a pelear es con quien sean ganadores”.

La respuesta fue celebrada por sus seguidores y colectivos LGBT, quienes tacharon el comentario de Ninel como transfóbico y retrógrada. Muchos aseguraron que su “ligera” frase se trató de una forma de invisibilizar a las mujeres trans y reafirmar estereotipos.

Wendy se enojó porque Ninel hizo de menos a las mujeres trans / IG: @soywendyguevaraoficial|

Las disculpas que terminaron por hundirla más

Ya con el fuego encima, Ninel intentó apagarlo… con gasolina. Publicó un mensaje que más que aclarar, reforzó la polémica: “Quiero aclarar algo que se malinterpretó, un comentario que hice cuando dije que una mujer no había ganado La Casa de los Famosos, me refería a una mujer biológica”.

Aunque intentó suavizarlo diciendo que “jamás fue para invalidar a Wendy”, su uso del término “mujer biológica” detonó aún más críticas por parte de activistas y usuarios en redes.

Ninel se quiso disculpar, pero terminó peor con otro comentario / IG: @ninelconde|

“Jamás fue para invalidar a Wendy. Para mí Wendy es una reina y merece todo mi respeto y es una ganadora con un ángel impresionante. He apoyado a la comunidad LGBT, los amo y siempre han estado conmigo en mi carrera”, detalló.

Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Las mujeres trans han luchado por años para ser reconocidas sin explicaciones ni asteriscos, y comentarios como el de Ninel ponen en entredicho esos avances. Mientras tanto, en redes, Wendy sigue ganando… y Ninel sigue tratando de explicar lo que ya no tiene mucho arreglo.

