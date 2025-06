Italia derrota con un contundente 2-0 a Moldavia en las Eliminatorias Mundialistas de UEFA

Italia dejó una incertidumbre impresionante en su primer partido rumbo a la Copa del Mundo. El cuadro de Luciano Spalletti perdió de manera bochornosa ante Noruega, razón por la que Luciano anunció su salida del conjunto Gli Azzurri; pero antes de irse, tuvo que dirigir su último partido ante Moldavia.

El cuadro italiano salió con un cuadro estelar para enfrentar a la débil selección, pero el partido fue complejo. Por más que el conjunto de la Nazionale atacó, el cuadro de Europa del este se defendió con uñas y dientes, pero no fue suficiente cuando cayó el primer gol de los inventores del Catenaccio.

Italia ganó | AP|

Moldavia anotó un gol, pero fue anulado por el VAR. Sin embargo, el incesante ataque italiano tuvo recompensa de la mano de Giancomo Raspadori, que anotó el primer tanto del partido antes de terminar la primera mitad. El futbolista del Napoli realizó un excelso gol de volea en el Estadio de Mapei.

Segunda mitad sin contratiempos

En el segundo tiempo, Italia continuó atacando y rápidamente puso el segundo tanto en el marcador, gracias al tanto de Andrea Cambiaso. El jugador de la Juventus remató cerca del área chica, pues una serie de rebotes permitió que el balón llegara directo a sus pies.

Italia ganó | AP|

El conjunto italiano no bajó el pie del acelerador, sin embargo, no logró seguir incrementando su cuenta. Moldavia no volvió a tener una jugada clara, por lo que el partido terminó con un 2-0 favorable a los italianos.

Sentida despedida

El hombre que tuvo los focos fue Luciano Spalletti, pues fue despedido antes de este partido. El extécnico del Napoli tuvo un breve paso por la Nazionale, pero dejó un gran cariño con sus jugadores.

Adiós de Spalletti | AP|

