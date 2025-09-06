Inglaterra derrota a Andorra y continúa con su paso perfecto en Eliminatorias

El equipo de Los Tres Leones dominó de principio a fin, pero dejaron un mal sabor de boca

Álex Martínez
6 de Septiembre de 2025
Inglaterra derrota a Andorra y continúa con su paso perfecto en Eliminatorias
Inglaterra ganó | AP

Inglaterra se midió a Andorra por las Eliminatorias en Villa Park, marcando el regreso del equipo inglés a este histórico estadio—no jugaban allí desde el año 2005—principalmente porque Wembley estaba ocupado por una serie de conciertos de Coldplay.

Desarrollo del partido

El primer gol fue un tanto en contra de Andorra: Christian García introdujo el balón en su propia portería al minuto 25, tras la presión del conjunto inglés.

Acciones del partido | AP
Acciones del partido | AP

Ya en la segunda mitad, en el minuto 67, Declan Rice amplió la ventaja con un potente remate de cabeza, marcando así su sexto gol con la selección inglesa.

El partido transcurrió con un claro dominio de Inglaterra: el arquero Jordan Pickford prácticamente no fue exigido. En general, fue un triunfo cómodo, aunque carente de grandes momentos de tensión o espectacularidad.

Acciones del partido | AP
Acciones del partido | AP

Rendimiento de los jugadores y ambiente

Se destacaron algunos nombres: Noni Madueke y el debutante Elliot Anderson, quien jugó sus primeros minutos oficiales con Inglaterra. Además, desde el banco aportaron Morgan Rogers, Anthony Gordon y Tino Livramento.

Pese a ser una victoria predecible, la atmósfera en Villa Park resultó algo apagada: el público no pareció encendido, quizás por la previsibilidad del choque. Algunos analistas señalaron que Inglaterra sigue mostrando ciertas carencias de creatividad e intensidad, especialmente bajo la nueva dirección de Thomas Tuchel.

Acciones del partido | AP
Acciones del partido | AP

