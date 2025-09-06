Rodri coloca a Lamine Yamal y Pedri como sus favoritos a ganar el Balón de Oro

El mediocampista español, Rodri ganó el Balón de Oro el año pasado, sin embargo, no pudo demostrar su máximo nivel ya con el premio entregado debido a una dura lesión que lo dejó fuera la mayor parte de la temporada.

AP

¿Qué dijo Rodri sobre el Balón de Oro 2025?

Durante el último año, distintos futbolistas han destacado y levantado la mano para ganar el Balón de Oro, como el caso de Lamine Yamal, Ousmane Dembélé, Mohamed Salah, Vitinha, entre otros jugadores que tuvieron una gran temporada.

"Por simpatía me gustaría que lo ganara Lamine o Pedri, aunque si es por méritos deportivos igual a Ousmane o Vitinha", dijo el actual Balón de Oro sobre el siguiente jugador que debería recibir el premio.

AP

Lamine Yamal, además de ser candidato al Balón de Oro, también volvió a sorprender por su alta calidad como atacante a su corta edad, mientras que Dembélé fue determinante para el éxito del Paris Saint-Germain en la temporada.

Rodri vuelve a la actividad tras dura lesión

Por otro lado, Rodri volvió a la actividad con el Manchester City y ahora también con la Selección de España, donde vivirá una nueva oportunidad para demostrar por qué ganó el Balón de Oro el año pasado.

AP



