Rodri coloca a Lamine Yamal y Pedri como sus favoritos a ganar el Balón de Oro

El vigente ganador del premio habló sobre quién quisiera que se lo llevara

David Torrijos Alcántara
6 de Septiembre de 2025
Rodri coloca a Lamine Yamal y Pedri como sus favoritos a ganar el Balón de Oro
Rodri coloca a Lamine Yamal y Pedri como sus favoritos a ganar el Balón de Oro | AP

El mediocampista español, Rodri ganó el Balón de Oro el año pasado, sin embargo, no pudo demostrar su máximo nivel ya con el premio entregado debido a una dura lesión que lo dejó fuera la mayor parte de la temporada.

AP

¿Qué dijo Rodri sobre el Balón de Oro 2025? 

Durante el último año, distintos futbolistas han destacado y levantado la mano para ganar el Balón de Oro, como el caso de Lamine Yamal, Ousmane Dembélé, Mohamed Salah, Vitinha, entre otros jugadores que tuvieron una gran temporada.

"Por simpatía me gustaría que lo ganara Lamine o Pedri, aunque si es por méritos deportivos igual a Ousmane o Vitinha", dijo el actual Balón de Oro sobre el siguiente jugador que debería recibir el premio.

AP

Lamine Yamal, además de ser candidato al Balón de Oro, también volvió a sorprender por su alta calidad como atacante a su corta edad, mientras que Dembélé fue determinante para el éxito del Paris Saint-Germain en la temporada.

Rodri vuelve a la actividad tras dura lesión 

Por otro lado, Rodri volvió a la actividad con el Manchester City y ahora también con la Selección de España, donde vivirá una nueva oportunidad para demostrar por qué ganó el Balón de Oro el año pasado. 

AP


 

TE PUEDE INTERESAR

Ousmane Dembélé será baja del PSG por seis semanas

Internacionales | 06/09/2025

Ousmane Dembélé será baja del PSG por seis semanas
André Onana apunta a salir de Manchester United para llegar al Trabzonspor

Futbol Internacional | 06/09/2025

André Onana apunta a salir de Manchester United para llegar al Trabzonspor
¿Vestidor roto y malos manejos? Erik ten Hag y la novela de su salida de Bayern Leverkusen

Futbol Internacional | 06/09/2025

¿Vestidor roto y malos manejos? Erik ten Hag y la novela de su salida de Bayern Leverkusen
Te recomendamos
Francia de Mbappé vence a Ucrania y comienza la clasificación para el Mundial
Futbol

LO ÚLTIMO

 