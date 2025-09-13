¿Se pierde Champions League? Lamine Yamal será baja con Barcelona ante Valencia

El jugador español sufrió molestías en la zona púbica, por lo que no puede jugar ni entrenar

Lamine Yamal en su último juego con Barcelona | AP
Emiliano Arias Pacheco
13 de Septiembre de 2025

Por medio de un comunicado de prensa y las palabras de Hansi Flick, Barcelona anunció la baja de Lamine Yamal para el partido ante Valencia. El futbolista español presentó molestias en la zona púbica, por lo que no puede entrenar ni jugar; su regreso a LaLiga dependerá de su evolución.

En conferencia de prensa previo al juego ante los Murciélagos, Hansi Flick comentó su molestia por la lesión del joven atacante culé. Para el entrenador alemán, los minutos que jugó Lamine con España en la Fecha FIFA fueron cruciales e innecesarios para agravar sus malestares.

"Lamine Yamal no estará disponible. Se fue con la selección con dolor y no entrenó. Le dieron analgésicos para jugar. Tenían como mínimo tres goles de ventaja en cada partido y jugó 73 minutos y 79, y entre los partidos no pudo entrenar. Eso no es cuidar al jugador. Estoy muy triste con esto", comentó el alemán.

Lamine Yamal | AP
Lamine Yamal | AP

¿Se pierde la Champions League?

De igual forma, el debut en Champions League del conjunto blaugrana será el próximo jueves 18 de septiembre, ante Newcastle United. La lesión de Lamine podría impedirle jugar el primer partido -y uno de los más complicados- del Barcelona en la Copa de Campeones.

En los tres partidos de LaLiga que disputó Lamine Yamal, el joven jugador tiene grandes números. Lamine anotó en dos ocasiones y repartió tres asistencias; además de contar con todos los minutos en dichos cotejos.

Lamine Yamal | AP
Lamine Yamal | AP

