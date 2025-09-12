Un Mundial puede ser un verdadero reto, hasta para uno de los mejores técnicos en la historia, sin embargo, el italiano, Carlo Ancelotti, aseguró que pese a que su contrato vence un año después de la Copa del Mundo 2026, él podría quedarse hasta un ciclo más con la Selección de Brasil.

Primeros entrenamientos de Ancelotti con Brasil I @CBF_Futebol

Deseos de renovar

Durante una entrevista con el medio, ESPN, ‘Carleto’, confesó su gusto por dirigir a una de las mejores selecciones del mundo, además de apuntar a una nueva renovación de contrato que lo involucre en el proceso para el Mundial de 2030 y que no concluya en 2027 como se pactó en un inicio con la gente de Brasil.

“Sí, quería entrenar a la selección brasileña desde 2023. Preparar el Mundial para Brasil es algo especial. Yo firmé el contrato de un año. Después de la Copa del Mundo, está todo abierto. Creo que en ese momento era correcto firmar el contrato de un año. No tengo problema, si la CBF quiere seguir”, declaró el ex técnico del Real Madrid.

Presentación de Ancelotti en Brasil I @CBF_Futebol

Aunado a su evidente deseo de continuar en Brasil, el estratega también confesó que en términos personales y con todo el equipo está en grandes condiciones, asegurando que está a gusto en el país sudamericano y ese no sería un ‘pero’, para no pensar en un nuevo ciclo mundialista.

“No hay problema. Como dije, estoy muy contento aquí, mi familia también está contenta. Podemos pensar. Tenemos tiempo para hablar de eso, no tengo problema para seguir. Sería bueno”, concluyó.

Ancelotti y la Selección de Brasil, ya son una de las naciones clasificadas al Mundial de 2026, por lo que queda en el futuro es solo prepararse y llegar en las mejores condiciones posibles para volver a ser esa nación protagonista de principio a fin en el torneo.

@CBF_Futebol