Fulham vs Leeds United: ¿Cuándo y dónde ver a Raúl Jiménez en la Premier League?

Fulham y Raúl Jiménez buscan sacudirse el mal inicio de temporada y tendrán la oportunidad perfecta para hacerlo ante Leeds United, en un partido correspondiente a la Jornada 4 de la Premier League.

El conjunto londinense solo suma un punto tras las primeras tres fechas, por lo que es vital recomponer el camino para evitar rezagarse en la clasificación general.

Por su parte, el recién ascendido Leeds ya presume cuatro unidades y ha sorprendido con su nivel de competitividad.

Raúl Jiménez | IG @raulalonsojimenez9

¿Cuándo y dónde ver al Fulham y Raúl Jiménez vs Leeds United?

Fecha: Sábado 13 de septiembre

Horario: 8:00 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión: HBO Max