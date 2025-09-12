Fulham vs Leeds United: ¿Cuándo y dónde ver a Raúl Jiménez en la Premier League?

Te presentamos todos los detalles de este emocionante encuentro

Fulham vs Leeds United: ¿Cuándo y dónde ver a Raúl Jiménez en la Premier League?
Fulham vs Leeds United: ¿Cuándo y dónde ver a Raúl Jiménez en la Premier League? | RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD
12 de Septiembre de 2025

Fulham y Raúl Jiménez buscan sacudirse el mal inicio de temporada y tendrán la oportunidad perfecta para hacerlo ante Leeds United, en un partido correspondiente a la Jornada 4 de la Premier League.

El conjunto londinense solo suma un punto tras las primeras tres fechas, por lo que es vital recomponer el camino para evitar rezagarse en la clasificación general. 

Por su parte, el recién ascendido Leeds ya presume cuatro unidades y ha sorprendido con su nivel de competitividad.

Raúl Jiménez | IG @raulalonsojimenez9

¿Cuándo y dónde ver al Fulham y Raúl Jiménez vs Leeds United?

Fecha: Sábado 13 de septiembre

Horario: 8:00 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión: HBO Max

TE PUEDE INTERESAR

¿Virus FIFA? Los jugadores que sufrieron lesiones en la pausa de selecciones

Internacionales | 11/09/2025

¿Virus FIFA? Los jugadores que sufrieron lesiones en la pausa de selecciones
Maicol Valencia, futbolista ecuatoriano, fallece en ataque armado en Manta

Internacionales | 11/09/2025

Maicol Valencia, futbolista ecuatoriano, fallece en ataque armado en Manta
'Papu' Gómez explota por normas de dopaje: 'Tomas drogas y son seis meses, me dieron dos años por jarabe para tos&quot;

Futbol Internacional | 12/09/2025

'Papu' Gómez critica normas de dopaje: 'Tomas drogas y son seis meses, me dieron dos años por jarabe para tos"
Te recomendamos
Chelsea enfrenta 74 cargos por infracciones durante la gestión de Abramovich
Premier League
Mexicanos en el extranjero

LO ÚLTIMO

 