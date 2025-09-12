LaLiga: ¿Cuándo y dónde ver Getafe vs Real Oviedo?

El conjunto oviedista logró su primera victoria en Primera División tras más de 20 años en la penumbra del descenso

Emiliano Arias Pacheco
12 de Septiembre de 2025

Real Oviedo y Veljko Paunovic regresaron con todo a LaLiga y, antes de la Fecha FIFA consiguieron su primera victoria en Primera División tras más de 20 años. Por su parte, Getafe está que no cree en nadie y consiguió seis de nueve puntos posibles en las primeras tres jornadas.

Los Azulones empezaron la temporada con dos victorias contundentes ante Celta de Vigo y Real Sociedad, sin embargo, terminaron por caer ante Valencia previo a la Fecha FIFA. El conjunto del Getafe tendrá su primer partido en casa toda la Temporada 2025.

Getafe | @GetafeCF
Getafe | @GetafeCF

Por su parte, el conjunto Carbayones perdió ante Villarreal y Real Madrid en los primeros dos juegos, pero el último marcó ese gran regreso ante Real Sociedad. El conjunto de Veljko Paunovic buscará sobrevivir en LaLiga, para no regresar al descenso.

Último partido entre ambos

Los modestos clubes españoles se vieron las caras hace unos meses, en un partido amistoso. Aquel juego terminó con un empate a un gol, aunque también tuvieron algunos duelos en 2017, cuando el Getafe descendió a LaLiga 2.

Real Oviedo | @RealOviedo
Real Oviedo | @RealOviedo

¿Cuándo y dónde ver Getafe vs Real Oviedo?

  • Fecha: Sábado 13 de septiembre
  • Horario: 6:00 horas (tiempo del centro de México?
  • Lugar: Coliseum, Getafe, España
  • Transmisión: Sky Sports

