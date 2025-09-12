Premier League: ¿Cuándo y dónde ver Arsenal vs Nottingham Forest?

El conjunto de los Gunners enfrentará a unos Tricky Trees en territorio londinense

Emiliano Arias Pacheco
12 de Septiembre de 2025

El regreso de la Premier League estará marcado por un duelo lleno de emociones. Arsenal recibirá al Nottingham Forest, dos equipos con realidades distintas en la actual Temporada 2025.

Los Gunners ganaron dos de sus primeros tres juegos en la Premier League, siendo Liverpool su única derrota. Sin embargo, el cuadro de Mikel Arteta consiguió varios fichajes durante el mercado de verano que aún no debutan, por lo que el duelo ante Nottingham Forest podría marcar el inicio de su estadía.

Arsenal | AP
Arsenal | AP

Por su parte, los Tricky Trees tuvieron una Fecha FIFA llena de movimientos. El Nottingham Forest decidió despedir a Nuno Espírito Santo por la pésima relación con el dueño y el mal inicio de campaña, con cuatro puntos de nueve posibles.

Último enfrentamiento entre ambos

Su último partido en Premier League terminó con un empate sin anotaciones en la cancha del City Ground. Sin embargo, en el primer coche entre ambos la campaña anterior, Arsenal goleó al Nottingham Forest con un marcador de 3-0 en territorio londinense.

Nottingham Forest | AP
Nottingham Forest | AP

¿Cuándo y dónde ver Arsenal vs Nottingham Forest?

  • Fecha: Sábado 13 de septiembre
  • Horario: 5:30 horas (tiempo del centro de México)
  • Lugar: Emirates Stadium, Londres, Inglaterra
  • Transmisión: Caliente TV

