El día que Mario García ‘sudó’ ante Maradona por comentarios de ESPN

Han pasado más de cinco años pero con el recuerdo intacto así ha recordado un momento tenso Mario García frente a Diego Armando Maradona que se encontraba como director técnico de los Dorados de Sinaloa en la extinta Liga de Ascenso.

El entrenador mexicano tuvo una charla en el podcast de Félix Fernández en donde contó una anécdota con el argentino, cuando era su auxiliar técnico principal y mano derecho en Culiacán, con tensión debido a unos comentarios dentro de ESPN.

“Estábamos comiendo en la concentración allá en Culiacán, yo aquí y Diego allí su sopa, está el programa de ESPN, ‘al regresar toda la actualidad de Dorados que hoy juega la Semifinal ante Mineros’ ‘subirle por favor’ (Dijo Maradona) le suben, Dionisio Estrada ‘No, Maradona no hace nada, no sabe nada de futbol, ay el que dirige es Mario García’ (mientras Diego seguía con la sopa)”, empieza comentado Mario García

“UUU, me puso verde, morado, azul, para mí fue una eternidad (Diego seguía concentrado con la sopa) para fue una eternidad lo que duró denostando allí a Diego este muchacho. Entonces otro del panel dijo que Zidane era mejor jugador que Maradona, entonces se para y dijo ‘que está diciendo este boludo’, uu hay respiré y no peló lo que estaban diciendo de mí”, recuerda el mexicano.

Una dupla perfecta

La figura de Diego Armando Maradona y Mario García se unieron para poder ascender a Dorados, entrenador mexicano quien trabajó codo a codo con el astro argentino en la dirección técnica de Dorados de Sinaloa.

En 2018, el emblemático exjugador albiazul llegó al banquillo del conjunto sinaloense para comenzar su trayectoria en la Liga de Ascenso del futbol mexicano y con él, arribó a puerto Mario García, quien ya contaba con conocimientos del balompié nacional y fue el encargado de apoyarle durante su dirigencia.

"Llega Maradona, llego junto con él y no sabes el tiempo que nos ahorramos y el tiempo que se invirtió en mejorar al equipo por la experiencia que yo le pude dar a Diego en esa llegada a Sinaloa, un tipo con tantos años dirigiendo en el ascenso, para Maradona fue oro puro", declaró en entrevista para RÉCORD hace unos años Mario.

¿Cuál fue la hazaña?

La incorporación de Maradona al futbol mexicano dejó un buen sabor de boca, pues a pesar de no haber conseguido el título de ascenso, se proclamó subcampeón en dos ocasiones, mérito que fue resultado de la combinación de sus aptitudes como entrenador y del conocimiento que García ya tenía del futbol mexicano.

