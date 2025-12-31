FOX Sports pierde a otra figura de cara al 2026

FOX Sports sigue sorprendiendo al perder una nueva figura de sus pantallas, ahora se trata de Luis Manuel “Chacho” López, narrador y comentarista de la Fórmula 1, quien ha dado a conocer que su contrato ha concluido por lo que emprenderá un nuevo destino.

Después de 16 largos años en la empresa el personaje se catapultó como uno de los líderes de opinión más importante no solo en México sino en toda Latinoamérica con la Fórmula 1 en la que la televisora fue por varios años la líder del automovilismo en México.

FOX Sports l IMAGO7

¿Cuál fue su mensaje?

Fue a través de un video en redes sociales que Chacho López anunció la noticia resaltando que este 31 de diciembre su etapa concluye en la empresa de Grupo Lauman en donde simplemente agradeció las oportunidades recibidas.

“Quiero contarles que finalizó mi contrato con Fox Sports después de 16 años, los más divertidos y sensacionales de mi vida, agradezco por ello. Estuve en muchos Grandes Premios y grandes eventos también”, mencionó el popular comentarista.

Agradecimiento para toda la empresa de Luis Manuel López: "Principalmente quiero agradecerles a todos ustedes, amigos, que me permitieron acompañarlos en las pantallas de Fox. Mil gracias a todos los reporteros, periodistas, comentaristas, narradores, pilotos, productores, camarógrafos, ingenieros, técnicos y directivos con quienes pude compartir y aprender".

Chacho López l IMAGO7

Las nuevas llegadas

Fox Sports, que a pesar de que en el último año perdió los derechos de transmisión de varios eventos, todavía busca fortalecerse con nuevo talento. De acuerdo a la columna en Récord de El Francotirador reveló que Joaquín del Olmo y Paul Aguilar serán los nuevos fichajes.

"Hay nuevo talento de televisión que pasó por las canchas profesionales. Me contaron que a pesar de que ya casi no tienen derechos de nada, y como cada mes se les va otro de sus elementos al acabar contrato, en Fox Sports siguen tratando de mantener a flote las mesas de debate pambolero", resalta el columnista.

"Pues resulta que las contrataciones para el canal deportivo de Grupo Lauman no se detienen y esta vez serán dos ex mundialistas, americanistas, y que tampoco les gustaba mucho eso de las entrevistas: Joaquín del Olmo y Paul Aguilar se unirán a FSM", escribió el Franco en su más reciente columna para este medio.