Xavi 'apaga el fuego' y señala que Rafa Márquez no fue mal intencionado con sus palabras

A 11 puntos de distancia del liderato de LaLiga, eliminados de Copa del Rey en Cuartos de Final y con las esperanzas puestas en la Champions League se encuentra el Barcelona de Xavi Hernández, quien ya anunció que al final de la temporada no seguirá con el club. Ante esto, Rafael Márquez ha surgido como un posible candidato para el banquillo culé, algo de lo que Xavi ha preferido no opinar.

Previo al duelo ante Osasuna de liga, el estratega blaugrana fue cuestionado sobre las declaraciones de 'Rafita' en las que se muestra ilusionado con ser el sucesor de Xavi. Ante esto, Hernández se encargó de 'apagar el fuego' y señaló que las palabras de Márquez no fueron mal intencionadas.

"Es un amigo y puede ser que se le sacasen de contexto sus palabras o que se expresase mal. Es lícito que se prepare. Yo no soy quién para decir quién debe ser el entrenador del Barça", expresó Xavi sobre las palabras de Rafa.

De igual forma, Xavi señaló que el anuncio de su salida al final de la temporada se debe a que psicológicamente ya está cansado. Incluso, el actual estratega culé comentó que tanto Pep Guardiola como Ernesto Valverde le han dicho que el trato hacia los directores técnicos del equipo blaugrana no es el correcto, de acuerdo con su perspectiva.

"Así lo siento. Intento expresar lo que siento. Te hacen sentir que no vales a diario. Hablando con Pep ya me lo dijo. A Luis Enrique lo vi sufrir. Hablando con Valverde, lo mismo. Tenemos un problema en cuanto a la exigencia. No se disfruta. Parece que te juegas la vida en cada momento. Y por eso digo que es cruel. Y por eso me siento así", expresó.

Sin embargo, el español no cierra las puertas y no descarta volver en el futuro al Barcelona, pues en caso de que el equipo lo requiera, él siempre estará disponible. Asimismo, remarcó que es difícil, pues considera que la prensa no valora lo que él ha logrado en el equipo.

"No descarto ser entrenador del Barça en el futuro. El Barça me tendrá para lo que me necesite y ahora no me necesita. Por eso tomé la decisión de marcharme a principio de temporada. Pero no lo descarto, en absoluto. Creo que es general. Dentro conocemos el relato. Pero creo que no se ha valorado lo suficiente. Eso se genera un desgaste. Ves que, hagas lo hagas, digas lo que digas, no se valorará. No es que no aguante la presión. Todo lo contrario. Nunca se va a valorar el trabajo que se está haciendo", comentó.

Desde su llegada al Barcelona en 2021, Xavi ha dirigido 216 partidos, en los cuales registra 141 victorias, 33 empates y 42 derrotas con 499 goles a favor y 253 en contra. En tres años, el estratega solo ha ganado un título de LaLiga y una Supercopa de España, sin embargo, ha consumado más fracasos tanto en Champions League como en Europa League.

