Barcelona recibió 5 goles como local en LaLiga por primera vez desde hace 61 años

Barcelona continúa con su racha de malos resultados y este sábado cayó en casa 3-5 en contra del Villareal, resultado que dejó varias marcas negativas para los culés.

De acuerdo con datos de MisterChip, el conjunto blaugrana concedió cinco goles en calidad de local en LaLiga por primera vez desde 1963 (1-5 vs Real Madrid), es decir, hace 61 años.

Asimismo, no había recibido cinco goles en casa (cualquier competencia), desde 1994 cuando perdió 4-5 contra el Zaragoza en la Supercopa de España.

Además, los dirigidos por Xavi Hernández volvieron a dar muestra de su fragilidad defensiva y permitieron cuatro anotaciones o más en tres de sus últimos cinco partidos: 4-1 vs Real Madrid (Supercopa), 4-2 vs Athletic de Bilbao (Copa del Rey) y 3-5 vs Villareal (LaLiga).

Barcelona marcha en la tercera posición de la tabla general con 44 puntos, diez por debajo del líder, Real Madrid, que hoy ganó en su visita a Las Palmas.

