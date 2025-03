¿Listos para el Super Bowl? Davante Adams firma contrato con Los Ángeles Rams

Una nueva arma para Matthew Stafford. Los Ángeles Rams empiezan a hacer movimientos de cara a la nueva temporada y tras haber asegurado a su QB hace unos días, el equipo angelino ha decidido darle un nuevo receptor en Davante Adams.

El WR, fue dejado en libertad hace menos de una semana, con lo que dejó a los New York Jets tras haber disputado sólo 11 juegos la temporada pasada. En este tiempo registró 67 recepciones para 854 yardas y 7 touchdowns.

Dejó a los Jets este mes | AP

Hoy, el receptor de 32 años ha decidido firmar un contrato con Los Ángeles en busca de regresar al nivel que lo llevó a ser el mejor receptor de toda la NFL hace sólo un par de años. De acuerdo con reportes, el WR firmará un contrato de dos años por 46 millones de dólares, de los cuales 26 son garantizados.

Los Rams ahora se convierten en el cuarto equipo para el que jugará Davante Adams, tras haber sido seleccionado por los Packers en la segunda ronda del Draft del 2014. Tras siete años en Green Bay, el receptor llegó a los Raiders de Las Vegas con un acuerdo millonario. Finalmente, la temporada pasada fichó con los Jets reuniéndose con Aaron Rodgers.

Rams signing WR Davante Adams to 2-year, $46M deal with $26M guaranteed. (via @rapsheet) pic.twitter.com/PhoZxNCLnU

— NFL (@NFL) March 9, 2025