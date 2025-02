¡Se queda! Matthew Stafford y los LA Rams acuerdan extensión de contrato

No se va. A pesar de los rumores que aseguraban su retiro o un posible intercambio, Matthew Sttaford ha decidido quedarse. El veterano mariscal de campo, acordó reestructurar su contrato por lo que seguirá como mínimo un año más con Los Ángeles Rams.

El futuro del QB estaba en el aire tras terminar la última temporada con una derrota en la Ronda Divisional ante los eventual campeones del Super Bowl, los Philadelphia Eagles. Incluso Sean McVay, entrenador en jefe, pidió aclaración sobre el futuro del mariscal de cara a la siguiente campaña.

Hay que recordar que, el marsical de campo llegó a los Rams en la temporada 2021 en un intercambio con los Detroit Lions que llevó a Stafford a LA a cambio de Jared Goff y tres picks del Draft incluyendo dos de primera ronda.

Con esta nueva reestructuración el QB y el conjunto angelino pusieron fin a las especulaciones de intercambio, incluso algunos aseguraban que los New York Giants y Las Vegas Raiders estaban interesados en firmar a Stafford. Además, en medio de la incógnita, Aaron Rodgers se ‘ofreció’ para llega a Los Ángeles.

Desde su llegada a los Rams, Stafford ha jugado 57 partidos donde ha lanzado para 14,700 yardas, 95 anotaciones y sólo 47 intercepciones. Sin embargo, lo más importante fue que, un año después de su llegada al equipo logró conquistar el Super Bowl LVI, el segundo en la historia de la franquicia.

