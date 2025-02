Justin Tucker sobre sus acusaciones de acoso: “Nunca tuve la intención de faltarle el respeto a nadie”

La novela del pateador de los Ravens, Justin Tucker, sigue en la NFL. El que es uno de los mejores pateadores en la historia de la liga, y un posible Salón de la Fama, ha estado en el ojo del huracán por las acusaciones de acoso.

En un nuevo comunicado, Tucker mencionó que nunca fue su intención faltarle al respeto a nadie, también negó que las noticias sobre su posible ‘veto’ de centros de masajes, son falsas.

Justin Tucker | AP|

“Me devasta saber que cualquiera con quien haya trabajado no se haya sentido respetado y valorado como profesional, pero más importante aún, como persona. A cualquiera que se haya sentido de otra manera, le pido disculpas”, mencionó Tucker en el comunicado.

Baltimore Banner, periódico de la ciudad, mencionó que 16 mujeres han dado su testimonio de comportamiento inapropiado por parte de Tucker; una de ellas aseguró que el cinco veces All-Pro expuso sus genitales frente a ella.

Justin Tucker |AP|

¿Cuándo salieron las acusaciones de Justin Tucker?

Las acusaciones salieron a la luz el pasado mes de enero; acusaciones que uno de los pateadores más efectivos en la historia de la liga, negó.

“Afirmo que no actué de manera inapropiada en ningún momento antes, durante o después de una sesión de tratamiento corporal profesional, ni me han dicho nunca que no soy bienvenido en ningún centro de masajes terapéuticos. Estas afirmaciones simplemente no son ciertas”, expresó Tucker.

Ravens | AP|

