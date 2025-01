Mark Andrews se dijo 'destrozado' tras no concretar la conversión frente a los Bills

Mark Andrews está “absolutamente destrozado por lo que sucedió” en la derrota divisional de playoffs del fin de semana pasado en Buffalo, dijo el veterano ala cerrada de los Baltimore Ravens en una publicación en las redes sociales este jueves.

Un Andrews abierto dejó caer una posible conversión de dos puntos en los últimos minutos de la derrota de los Ravens 27-25 ante los Bills, el pase de Lamar Jackson lo golpeó en el pecho mientras se deslizaba hacia el césped helado.

También perdió un balón suelto en la segunda mitad. Andrews no habló con los periodistas después del partido o al día siguiente mientras los jugadores de los Ravens limpiaban sus casilleros en la sede del equipo.

“Es imposible expresar adecuadamente cómo me siento. Estoy absolutamente destrozado por lo que pasó el domingo. Estoy devastado por mis compañeros de equipo, mis entrenadores y los fanáticos de los Ravens,” Andrews publicó en su Instagram.

Mark Andrews: 'está situación no me define'

“Es por eso que me ha llevado hasta ahora a recopilar mis pensamientos y abordar esto públicamente. A pesar de que la conmoción y la decepción son diferentes, me niego a dejar que la situación me defina. Prometo que esta adversidad solo me hará más fuerte y nos alimentará a medida que avancemos.”, finalizó.

