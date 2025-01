Finalistas MVP de la NFL: Josh Allen, Saquon Barkley, Joe Burrow, Jared Goff y Lamar Jackson

Josh Allen, Saquon Barkley, Joe Burrow, Jared Goff y Lamar Jackson quedaron como los finalistas para el premio al Jugador Más Valioso de la NFL 2024 de The Associated Press.

Barkley, Burrow y Jackson también son finalistas para el Jugador Ofensivo del Año y Burrow también entró en la contienda para el Regreso del Año.

Los ganadores serán anunciados en la gala de la NFL el 6 de febrero. Un panel nacional de 50 miembros de los medios que cubren regularmente la liga completó la votación antes de que comenzaran los playoffs.

Allen ayudó a los Bills de Buffalo a ganar su quinto título consecutivo del Este de la AFC. Lanzó para 3.731 yardas, 28 touchdowns y tuvo seis intercepciones para un índice de pasador de 101,4. Allen corrió para 531 yardas y 12 anotaciones.

Barkley corrió para 2.005 yardas, la octava mejor marca en la historia de la NFL. Se ausentó en el último juego de la temporada regular de Filadelfia cuando necesitaba 101 yardas para romper el récord de una temporada de Eric Dickerson. Barkley ayudó a los Eagles a ganar el título del Este de la NFC y avanzar al juego de campeonato de la conferencia.

