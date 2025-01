Cowboys planean entrevista interna con Brian Schottenheimer en búsqueda de entrenador

Los Dallas Cowboys entrevistarán a Brian Schottenheimer, su coordinador ofensivo, en la búsqueda de reemplazar al ex entrenador Mike McCarthy, dijo el martes una persona con conocimiento directo del plan.

Schottenheimer sería el primer candidato interno conocido en ser entrevistado para el puesto de entrenador en jefe. La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no se anunciaron entrevistas planeadas.

Los tres primeros entrevistados formales fueron con candidatos externos: el coordinador ofensivo de Philadephia, Kellen Moore, quien dirigió las jugadas del mariscal de campo de Dallas, Dak Prescott, durante cuatro temporadas, y los ex entrenadores principales de la NFL, Robert Saleh y Leslie Frazier.

McCarthy y los Cowboys se separaron la semana pasada después de que expirara su contrato inicial de cinco años con el club.

McCarthy se entrevistó con Chicago la semana pasada, pero los Bears llegaron a un acuerdo el lunes para que el coordinador ofensivo de Detroit, Ben Johnson, sea su próximo entrenador , dijo a AP una persona con conocimiento de ese acuerdo.

Schottenheimer, de 51 años, hijo del fallecido entrenador de la NFL Marty Schottenheimer, se unió al personal de Dallas como consultor en 2022 y ocupó el puesto de coordinador ofensivo las últimas dos temporadas mientras McCarthy era el encargado de las jugadas. McCarthy asumió esas funciones en 2023 cuando los Cowboys y Moore se separaron mutuamente.

El primer trabajo de McCarthy como entrenador en la NFL fue en el equipo de Marty Schottenheimer en Kansas City en 1993.

El joven Schottenheimer cultivó una fuerte relación con Prescott durante las últimas dos temporadas y sería un rostro familiar para un quarterback franquicia que se prepara para el primer año de un contrato de cuatro años y 240 millones de dólares . Es el primer contrato de la NFL con un promedio de 60 millones de dólares por temporada.

Brian Schottenheimer dirigió las jugadas como coordinador ofensivo de los New York Jets, St. Louis Rams y Seattle. Sus 12 temporadas en esos tres períodos fueron de 2006 a 2020.

