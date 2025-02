Plaxico Burress vende su anillo de Super Bowl por más de 280 mil dólares

Plaxico Burress, ex receptor de los New York Giants ha decidido vender su anillo de ganador del Super Bowl XLII para poder solventar los problemas financieros que atraviesa la ex estrella de la NFL.

Anillo de Super Bowl de Giants | Giants.com

Ganar un Super Bowl no es para cualquiera, levantar un Vince Lombardi es una hazaña que pocos pueden realizar y es por esa razón que a cada jugador que lo logra se le entrega un anillo especial para conmemorar el campeonato, estos pueden llegan a costar cientos decenas de miles de dólares, es por eso que Plaxico Burress decidió subastar el suyo para solventar sus deudas.

De acuerdo a diversos reportes, Plaxico Burress vendió su anillo del Super Bowl XLII por un precio que ronda los 280 mil dólares, esto por medio de Heritage Auctions, una casa de subastas multinacional con sede es Dallas.

Plaxico Burress en el Super Bowl XLII | Giants.com

Se calcula que Plaxico Burress acumuló una suma de más de 30 millones de dólares en sus 13 años de carrera en la NFL, pero en repector siempre estuvo envuelto en polémicas en su vida personal, mismas que lo llevaron a la quiebra financiera que viene arrastrando desde hace varios años.

¿Por qué es tan especial el anillo de Plaxico Burress

Plaxico Burress llegó a la NFL en el año 2000 con los Pittsburg Steelers, pero su momento de gloria llegó en el año 2008 cuando ya formaba parte de los New York Giants y ese equipo le ‘arrebato’ el Super Bowl a los Patriots de Tom Brady, equipo al que se le escapó la oportunidad de hacer la temporada perfecta.

Giants quitó la temporada perfecta a Patriots | Giants.com

