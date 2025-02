Mexicana es nombrada Fan Internacional del Año por los Dallas Cowboys

Si hay un equipo de futbol americano, que tiene bastante tradición en nuestro país, son los Dallas Cowboys. El equipo de la Estrella Solitaria se ha convertido en uno de los favoritos de la afición mexicana; desde Roger Staubach en los años setenta, hasta Troy Aikman en los noventas.

A pesar de varios años sin lograr siquiera ganar un juego de Ronda Divisional, la Estrella Solitaria sigue creciendo con nuevos fanáticos en nuestro país. Uno de los premios que otorgan los equipos de la NFL son a los mejores fans, y la mejor fan internacional de los Vaqueros es una mexicana.

Terence Steele, takle de Dallas | AP|

Laura Sandoval, fue la ganadora del fan internacional del año; y no solo es una gran fanática, sino también una excelente maratonista y artista que trabaja con niños pequeños.

Laura recibió la noticia y su emoción fue palpable, al punto que llegó a las lágrimas. El premio, además del galardón, fue una playera personalizada con su nombre y un viaje al Draft de la NFL, que se celebrará del jueves 24 de abril al sábado 26 de abril.

No concibo mi vida sin los Dallas Cowboys ⭐️



Laura, a lifelong Cowboys fan from Mexico, was named our International Fan of the Year! We surprised Laura with a custom jersey, which she will wear on her trip to this year’s #NFLDraft! Congrats, Laura 👏 pic.twitter.com/WYjHHTt45v

— Dallas Cowboys (@dallascowboys) February 24, 2025