¡Adiós Vaquero! Zack Martin anuncia planes para retirarse previo a la temporada 2025

Zack Martin se retira después de una carrera condecorada que incluyó siete temporadas All-Pro como guardia derecho con los Dallas Cowboys, dijeron el jueves dos personas con conocimiento de la decisión.

Martin, de 34 años, no pudo superar su undécima y última temporada con los Cowboys debido a una lesión de tobillo que finalmente requirió cirugía. Cuando lo dejaron fuera después de 10 juegos, dijo que no estaba listo para tomar una decisión sobre su regreso.

La cuestión del retiro surgió cuando Martin se resistió en la pretemporada de 2023 antes de aceptar un contrato renovado con un aumento en lo que esencialmente era un acuerdo de dos años.

Se retira tras 11 temporadas | AP

Martin fue un ancla inmediata en la posición de guardia derecho después de que los Cowboys lo seleccionaran en el puesto 16 en la primera ronda del draft de 2014. Martin fue elegido All-Pro como novato y se ganó ese honor en cada una de sus últimas cinco temporadas sin interrupciones por lesiones. Fue nueve veces Pro Bowler y miembro del equipo de la década de 2010 del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional.

Los Cowboys armaron una de las mejores líneas ofensivas de la NFL al seleccionar jugadores para esas posiciones en la primera ronda tres veces en cuatro temporadas. Comenzó con el tackle izquierdo Tyron Smith en 2011, seguido por el centro Travis Frederick en 2013 y Martin.

La decisión de Martin llega en un momento en que el entrenador en su primer año, Brian Schottenheimer, intenta reconstruir un ataque terrestre que estuvo entre los peores de la NFL la temporada pasada. Rico Dowdle fue el primer corredor no seleccionado en el draft en alcanzar las 1.000 yardas y es agente libre.

Es futuro Salón de la Fama | AP

Brock Hoffman fue titular en lugar de Martin a finales de la temporada pasada y parece que seguirá en ese puesto. Los Cowboys ya tienen a Tyler Smith, su selección de primera ronda en 2022, como guardia izquierdo, y probablemente a Cooper Beebe, una selección de tercera ronda el año pasado, como centro.

Los Cowboys llegaron a la ronda divisional dos veces en las primeras tres temporadas de Martin, incluyendo su año de novato, cuando DeMarco Murray estableció un récord del club con 1,845 yardas. Llegaron a los playoffs otras cuatro veces con Martin antes de terminar con un récord de 7-10 en su última temporada, poniendo fin a una racha de tres años en postemporada.

Al igual que muchas estrellas antes que él, Martin no pudo ayudar a Dallas a llegar al partido por el campeonato de la NFC. La racha de 29 años del club sin llegar al partido por el título de la conferencia es la más larga de la NFC. La última vez que los Cowboys llegaron tan lejos fue durante la temporada de 1995, cuando ganaron su quinto Super Bowl.

9x Pro Bowl guard Zack Martin has informed the Cowboys he plans to retire after 11 seasons. (via @TomPelissero, @RapSheet, and @MikeGarafolo) pic.twitter.com/45g10c6WTD

— NFL (@NFL) February 20, 2025