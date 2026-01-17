Polémica jugada define la victoria de Broncos ante Bills

El juego entre los Broncos de Denver y los Buffalo Bills, fue sin duda uno de los más emocionantes desde el arranque de los playoffs, sin embargo, este se vio marcado por una decisión arbitral polémica en el tiempo extra, durante la ofensiva de Josh Allen y compañía, la cual fue detenida por Ja'Quan McMillian.

Captura de McMillian I AP

¿Qué pasó en el tiempo extra?

Pese a ganar el volado, Josh Allen y su ofensiva no lograron capitalizar el juego y terminaron por quedarse en el camino rumbo al SuperBowl una vez más. Sin embargo, esta vez la polémica se hizo presente en Denver.

Todo comenzó a raíz de un pase largo de Allen a Brandin Cooks, pero en el trayecto, Ja'Quan McMillian, se cruzó y logró robar el balón, aunque las cámaras lograron captar que Coocks ya tenia dominio de este, por lo que se tuvo que revisar la jugada.

CAPTURA DE PANTALLA

Ante la revisión, los árbitros se encargaron de dar por válida la intervención y así darle el balón a Denver, lo que generó polémica en redes sociales, pues según varios relatos, la jugada debió marcarse como interferencia y seguir en dominio de Buffalo.

Por otro lado, otro grupo de seguidores afirman que las imágenes no son claras en sí Cooks tenía control o no, por lo que la intercepción fue bien cobrada, dejando una gran polémica en una nueva eliminación de Allen.

Josh Allen I AP

Problemas en Buffalo

Luego de grandes temporadas de Josh Allen con los Bills, la pared de Patrick Mahomes siempre detuvo el sueño de Buffalo. Tras la eliminación de playoffs de los Jefes de Kansas, todo parecía que el 2025 sería el año de Allen, desafortunadamente no fue así, dejando crecer la racha negativa del mariscal en postemporada.

Allen y los Bills suman su sexta eliminatoria en postemporada, dejando en el camino el sueño de llegar al super domingo, por lo que con su temporada ya concluida, se espera que los cambios lleguen a la fría ciudad de Buffalo.