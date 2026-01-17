San Francisco 49ers vs Seattle Seahawks EN VIVO NFL Ronda Divisional

¡Bienvenidos amigos de RÉCORD!

2Q SF49'S 0 - 17 SEA | Arranca el segundo cuarto.

Concluye el primer cuarto

1Q

1Q SF49'S 0 - 17 SEA | La patada de Myers es correcta, Seattle arrasa en casa.

1Q SF49'S 0 - 16 SEA | ¡Touchdown Seattle! Sam Darnold encuentra a Jaxon Smith-Njigba.

1Q SF49'S 0 - 10 SEA | ¡Entrega de balón! Ernest Jones le quita el balón a Jake Tonges de las manos y Julian Love lo roba. San Francisco es un desastre.

1Q SF49'S 0 - 10 SEA | La patada de Jason Myers es buena.

1Q SF49'S 0 - 7 SEA | Seattle avanza y van a patear.

1Q SF49'S 0 - 7 SEA | La serie ofensiva de los 49's no es efectiva y regresan el balón a Seattle.

1Q SF49'S 0 - 7 SEA | La patada de punto extra de Jason Myers es correcta.

1Q SF49'S 0 - 6 SEA | ¡Touchdown Seattle! Que regreso de patada de las águilas y Rashid Shaheed anota.

1Q SF49'S 0 - 0 SEA | ¡Arranca el juego!

Los equipos y las celebridades se hacen presentes en Seattle:

AP

AP

Seattle Seahawks y San Francisco 49ers se cruzan como protagonistas de uno de los duelos más esperados de la Ronda Divisional de los Playoffs NFL 2025/26. La rivalidad de la NFC Oeste vuelve a escena en un contexto donde no hay mañana: ganar o despedirse de la temporada.

La NFL entra en su fase más despiadada, esa en la que cada error pesa el doble y cada acierto puede marcar el camino al Super Bowl. En redes sociales, aficionados y exjugadores coinciden en que este choque tiene aroma de Final adelantada por el nivel y la actualidad de ambos equipos.

Seattle llega con el impulso de una racha demoledora. Siete victorias consecutivas y un récord de 14-3 respaldan a un equipo que encontró regularidad, carácter y confianza en el momento justo del calendario, dominando la división con autoridad.

San Francisco, en tanto, no se queda atrás. Los 49ers cerraron la campaña con siete triunfos en sus últimos ocho partidos y un balance de 13-5, confirmando que siguen siendo un contendiente serio pese a no haber ganado la división. La expectativa es máxima para un duelo que promete intensidad de principio a fin.

Lumen Field, escenario de un clásico sin margen de error

El partido se disputará este sábado 17 de enero en el Lumen Field de Seattle, un estadio conocido por su ambiente hostil y por convertirse en un factor adicional en encuentros de alta tensión. La localía aparece como un arma clave para los Seahawks en esta instancia.

El choque enfrenta a dos equipos con estilos físicos y defensas agresivas, acostumbrados a medirse en partidos cerrados. El conocimiento mutuo reduce las sorpresas, pero eleva la exigencia táctica y mental, donde cada posesión puede inclinar la balanza.

