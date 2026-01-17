Mike McDaniel tendrá entrevista con Las Vegas Raiders para el puesto de entrenador en jefe

¿Qué se puede esperar de un pick número uno del Draft? La respuesta es sencilla: todo. Algunos casos han terminado bien, aunque otros han sido grandes fracasos, es por eso que Las Vegas Raiders buscarán al mejor entrenador en jefe para llevar a Fernando Mendoza a lo más alto, siendo Mike McDaniel uno de los candidatos.

Con información de Tom Pelissero, el exentrenador en jefe de los Miami Dolphins tendrá su entrevista para el puesto el próximo lunes 19 de enero. En sus tres temporadas al frente de la escuadra de Florida, Mike McDaniel tuvo un récord de 35-33, además de tener dos presencias en Playoffs tras cuatro campañas en el equipo.

Mike McDaniel | AP

¿Qué otras opciones tiene Mike McDaniel?

Pese a que no logró ganar un solo partido en postemporada y en ciertos momentos quedó exhibido, Mike McDaniel es de los candidatos para tener trabajo como entrenador en jefe en varias franquicias. En la semana, el genio ofensivo tuvo una entrevista con los Cleveland Browns, quienes despidieron a Kevin Stefansky en el Black Monday.

Además, varias fuentes confirmaron que también es de los grandes candidatos para formar parte de los Tennessee Titans, quienes despidieron a Brian Callahan en el transcurso de la Temporada Regular. Mike McCoy tomó al equipo de manera interina, pero la escuadra del sur de la Americana buscará nuevos perfiles para desarrollar a Cam Ward.

El futuro prometedor de Las Vegas Raiders

Está claro que Fernando Mendoza será elegido por Las Vegas Raiders en el Draft de 2026, todo por su impresionante campaña con los Indiana Hoosiers, en la que ganó el Trofeo Heisman y jugará la Final por el Campeonato Nacional. Además de Mendoza, los malosos cuentan con dos grandes activos a la ofensiva.

Las dos últimas primeras selecciones de los Raiders fueron Ashton Jeanty y Brock Bowers, corredor y ala cerrada respectivamente. Junto a Fernando Mendoza y una mejora en la línea ofensiva, la escuadra de la Ciudad del Pecado podrá tener un futuro brillante, a manos de un entrenador en jefe con tintes ofensivos.

Fernando Mendoza | AP

¿Cómo fue el último pick número uno en la historia de Las Vegas Raiders?

En el Draft de 2007, los Raiders selección con el pick uno a JaMarcus Russell, quien impresionó a todos en su carrera en LSU por su gran tamaño. Sin embargo, el resultado fue poco menos que desastroso, pues en el equipo -en ese tiempo de Oakland- tuvo solamente tres temporadas, en las que dejó un récord de 7-18, con 19 touchdowns totales, 23 intercepciones y 25 fumbles.

Las Vegas Raiders | AP