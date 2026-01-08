Miami Dolphins anuncian la salida de Mike McDaniel como entrenador en jefe

La guillotina de la NFL se llevó a un entrenador en jefe más. Los Miami Dolphins, por medio de sus redes sociales, anunciaron la salida de Mike McDaniel después de una temporada desastrosa y la segunda de manera consecutiva con récord perdedor y sin conseguir un boleto para la postemporada.

"Después de una evaluación cuidadosa y extensas conversaciones desde que terminó la temporada, he tomado la decisión de que nuestra organización necesita un cambio integral. Informé a Mike McDaniel esta mañana que ha sido relevado de sus funciones como entrenador en jefe. Quiero mucho a Mike y deseo agradecerle por su arduo trabajo, compromiso y la energía que aportó a nuestra organización. Mike es una mente del futbol americano increíblemente creativa, cuya pasión por el juego y por sus jugadores fue evidente todos los días. Le deseo a él y a su familia lo mejor en el futuro", declaró Stephen M. Ross, presidente y propietario de la organización.

Mike McDaniel | AP

Desde el comienzo de la temporada, los problemas empezaron en Miami. Pese a tener una gran cantidad de talento en ofensiva, como De'Von Achane y Jaylen Warren, los Dolphins nunca lograron avanzar del todo, y el gran problema siempre fue Tua Tagovailoa, quien nunca logró despegar y dejó un gran fracaso en Florida, hasta ser reemplazado por el novato Quinn Ewers.

Cuando McDaniel llegó a Florida en sustitución de Brian Flores, se respiró una nueva bocanada de aire fresco para una franquicia histórica, pero mermada. Pese a que en sus primeros años logró entrar a Playoffs, nunca ganó la división y siempre salió eliminado en Ronda de Comodines; la primera ante los Buffalo Bills y la segunda ante los Kansas City Chiefs.

Sigue la NFL en DAZN

¿Qué opciones hay para el puesto de entrenador en jefe para Miami?

Mike McDaniel se convirtió en el octavo entrenador en jefe en ser despedido en la presente campaña, por lo que la duda comenzó en Florida: ¿quién será su sustituto? La opción más probable -aunque la favorita de todas las franquicias sin entrenador, a excepción de Baltimore- es John Harbaugh.

La cultura ganadora de Harbaugh es innegable y él, al igual que los Miami Dolphins, intentarán un nuevo comienzo en la Temporada 2026. Ahora solo falta conocer si el joven Ewers será la nueva gran apuesta en Florida, pues también parece que terminó la etapa de Tua Tagovailoa.

Mike McDaniel | AP

La decadencia de Miami

Claro que los Miami Dolphins son una franquicia histórica, pero desde hace un cuarto de siglo no han podido ganar un partido en postemporada. La magia de Dan Marino terminó y el equipo de Florida comenzó a lucir sin identidad, lo que ocasionó lo peor que le puede pasar a un equipo deportivo: dejar de competir.

Año con año se encuentran en reestructuración, pero diversos factores, como una mala gerencia - de la cual buscan a un nuevo gerente general tras el despido de Chris Gier- han sido los grandes problemas para no regresar a los Dolphins a las épocas de Don Shula.

Mike McDaniel | AP

SIGUE LA NFL EN DAZN

Cada touchdown, cada jugada, cada historia… vívelas todas con el NFL Game Pass de DAZN.

Sigue la temporada completa y el Super Bowl en un solo lugar.

Suscríbete ahora y no te quedes fuera: https://nflgpi.prf.hn/click/camref:1101l5sB9C