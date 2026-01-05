NFL 2025: los entrenadores en jefe que han sido despedidos

La mejor época del año está a punto de comenzar, aunque para varios no es una noticia del todo grata. Los Playoffs de la NFL tendrán duelos cargados de intensidad, algo acostumbrado al futbol americano; aunque algunos desafortunados conocerán una de las peores partes del deporte: los despidos.

El infame 'Black Monday' cobró a sus primeras víctimas desde hace unas horas, aunque antes del mismo varios entrenadores en jefe perdieron su trabajo. Al momento, son seis head coaches que han quedado fuera de su puesto en la Temporada 2025.

Brian Callahan | AP

¿Quiénes han sido los entrenadores despedidos en la Temporada 2025 de la NFL?

Brian Callahan - Tennessee Titans

El primer entrenador en jefe que pasó por la guillotina fue Brian Callahan. Pese a su juventud y apenas estar disputando su segunda temporada al frente de los Tennessee Titans, Callahan dejó su cargo tras una derrota ante Las Vegas Raiders en la Semana 6; su récord fue de 4-19 y el cargo quedó en los controles de Mike McCoy.

Brian Daboll - New York Giants

En su cuarta temporada al frente del equipo de la Gran Manzana, la magia de Daboll acabó. Entre varios movimientos erróneos y una falta de talento en la posición de mariscal de campo considerable, los New York Giants aguantaron más de la cuenta a Brian Daboll, aunque hay que darle crédito por sentar a Russell Wilson y poner al novato Jaxon Dart. Su marca fue de 20-40-1 y una aparición en los Playoffs.

Sigue la NFL en DAZN

Raheem Morris - Atlanta Falcons

Los Atlanta Falcons no esperaron hasta el lunes negro y destituyeron un día antes Raheem Morris. En las dos temporadas de Morris al frente de Atlanta, el equipo mostró variantes interesantes, pero no logró en ninguna un paso importante a Playoffs y terminó con una marca de 16-18.

Kevin Stefansky - Cleveland Browns

La primera víctima del Black Monday fue Kevin Stefansky. El exentrenador en jefe de los Cleveland Browns dejó el cargo después de seis temporadas, solo dos de ellas con récord ganador y la última con varios tropiezos importantes. El balance de Stefansky fue de 45-56, además de dos apariciones en Playoffs.

Kevin Stefansky | AP

Pete Carroll - Las Vegas Raiders

La Ciudad del Pecado se llenó de ilusión con el regreso de Pete Carroll a los emparrillados, aunque más que para competir era para estabilizar al equipo. Sin embargo, Las Vegas Raiders se convirtieron en la peor escuadra de la NFL y terminaron por despedir al legendario entrenador después de una marca de 3-14 y una última campaña de Carroll como entrenador en jefe.

Jonathan Gannon - Arizona Cardinals

El tercer entrenador en jefe que perdió su trabajo este lunes fue Jonathan Gannon. Los Arizona Cardinals hicieron oficial la salida del entrenador en jefe después de una desastrosa temporada con marca de 3-15 y un balance general de 15-36 en su tres temporadas al frente del Pájaro Rojo.

¿Quiénes corren peligro de perder su trabajo?

Algunas opciones que comenzaron a crecer para perder su puesto son: Aaron Glenn, por parte de los New York Jets; John Harbaugh, por parte los Baltimore Ravens y Mike McDaniels, por parte de los Miami Dolphins.

Pete Carroll | AP

SIGUE LA NFL EN DAZN

Cada touchdown, cada jugada, cada historia… vívelas todas con el NFL Game Pass de DAZN.

Sigue la temporada completa y el Super Bowl en un solo lugar.

Suscríbete ahora y no te quedes fuera: https://nflgpi.prf.hn/click/camref:1101l5sB9C