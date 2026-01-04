NFL: Así quedaron los Playoffs de la Conferencia Nacional

Concluyó la Semana 18 para Conferencia Nacional de la NFL, dejando consigo grandes momentos e inesperados resultados, sin embargo, lo más importante fue el orden oficial de los juegos de la Postemporada de la Temporada 2025.

Equipo de Seattle I AP

¿Cómo quedaron los playoffs de la NFC?

Tras 18 grandes jornadas del mejor futbol americano, la temporada regular llega a su fin dejando a los mejores 14 equipo de las dos conferencias de la NFL, la Nacional y la Americana, sin embargo, a falta de duelos de esta última, la NFC es la única que ya cuenta con un panorama claro para la fase final.

Como Campeón de la División Oeste y mejor sembrado de la Nacional están los Seattle Seahawks, quienes consiguieron su posición tras derrotar a los San Francisco 49ers en el último duelo de la temporada.

En cuanto al duelo de Comodines, estos tendrán grandes enfrentamiento, teniendo los siguientes cruces en busca del pase a la siguiente ronda en el camino rumbo al Super Bowl LX.

Green Bay Packers (7) vs (2) Chicago Bears

San Francisco 49ers (6) vs (3) Philadelphia Eagles

Los Angeles Rams (5) vs (4) Carolina Panthers

Equipo de Philadelphia I AP

Camino al Levi's Stadium

Además, al ocupar el primer puesto de la siembra, los Seattle Seahawks serán el único equipo de la Conferencia Nacional que avanzará de manera directa a la Ronda Divisional, por lo que descansarán durante la semana de Comodines y esperarán rival. Esta condición les permitirá abrir la fase divisional como locales, con la ventaja de definir su camino al Super Bowl LX ante su afición.

Los encuentros de Comodines se disputarán el próximo fin de semana en las sedes de los equipos mejor clasificados, mientras que los horarios oficiales y las transmisiones serán confirmados por la Liga en las próximas horas. Con este panorama, la NFC queda definida para iniciar la Postemporada, marcando el cierre formal de la temporada regular y el arranque de la etapa decisiva de la campaña 2025.

Equipo de San Francisco I AP

