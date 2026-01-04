¡Backstreet's back! Kevin Richardson presente en el juego de Kansas

Kevin Richardson, integrante de la famosa banda, Backstreet Boys, volvió mostrar un gran fanático por el equipo de los Jefes de Kansas, pues este fue visto una vez más alentando a su equipo, esta vez desde el Allegiant Stadium de Las Vegas, hogar de los Raiders, en el duelo correspondiente a las Semana 18 de la NFL.

Kevin y su familia en el Super Bowl I @kevinrichardson

Apoyo incondicional

Pese a que el equipo de los Chiefs ya quedó eliminado de la Postemporada de la NFL, el cantante volvió a mostrar su lealtad al equipo asistiendo al juego.

Esta no es la primera vez que Richardson es visto en un estadio de NFL apoyando a los jefes, pues este ha presumido en múltiples ocasiones su amor por el equipo de Patrick Mahomes, compartiendo post del equipo y subiendo fotos de como disfruta de los juegos con su familia.

Además, el cantante estadounidense también estuvo presente en los tres Super Bowl que ganaron los Jefes, siempre acompañado de su familia y en zonas sumamente exclusivas de los recintos.

@kevinrichardson

¿Cómo le fue a Kansas en el 2025?

Los Chiefs de Patrick Mahomes, Isiah Pacheco, Travis Kelse y Xavier Worthy, vivieron su peor temporada en los últimos cuatro años, pues la dinastía que había creado Andy Reid, quedó fuera de la postemporada por primera vez desde el 2014.

Semana 18 NFL I AP

El equipo de los Jefes solo consiguió la racha de (6-10), firmando una de sus peores temporadas en casi una década, además de cerrar el año con la lesión de Mahomes, tras una ruptura de ligamentos en la rodilla izquierda.

Este último juego antes los Raiders no solo buscan una victoria más, sino un juego que los haga cerrar de manera ‘digna’ la temporada, además de darle una última alegría a sus seguidores.

Kansas vs Las Vegas I AP

