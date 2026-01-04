Highmark Stadium vive su último partido de temporada regular antes de la mudanza de los Buffalo Bills

Cinco décadas de historia están terminando este domingo en Nueva York, el encuentro entre los Buffalo Bills y los New York Jets es el último de temporada regular que se jugará en la historia del Highmark Stadium.

El inmueble que sirvió de casa para los Bills se inauguró en 1973, hasta la temporada 1998, mantuvo el nombre de Rich Stadium, sufriendo varios cambios de nombre debido a los patrocinios del equipo de Buffalo.

'La casa que OJ construyó', como también es conocido este estadio, vio a los Bills llegar a cuatro Super Bowls de forma consecutiva, perdiendo los cuatro y convirtiéndose en la franquicia más perdedora en la historia (hasta ese momento) en llegar a un Súper Tazón.

El estadio, que tiene capacidad para más de 71 mil personas, tiene la característica de ser un estadio al aire libre que no tiene pasto natural, entendiendo que el clima es factor para los juegos de invierno.

El primero y el último rival en Highmark

En 1973 los Bills de Buffalo jugaron el primer encuentro en su estadio frente a los New York Jets, en aquella ocasión, los Bills ganaron por marcador de 9-7.

Después de 52 años de estar ubicados en el número 1 de Bills Drive, en Orchard Park, Nueva York, los Bills jugarán su último partido en su estadio contra los Jets de Nueva York.

Récord en postemporada de los Bills

El primer partido en Postemporada que jugaron los Bills en Highmark Stadium fue en 1988, cuando vencieron a los Houston Oilers por 17-10, desde entonces, Buffalo no perdió ni un solo partido en Play-Offs hasta que llegaron los Jacksonville Jaguars en la temporada 1993.

Tras esa derrota, Buffalo no volvió a perder en postemporada hasta el año 2023, cuando cayeron ante los Cincinnati Bengals de Joe Burrow.