Baltimore Ravens vs Pittsburgh Steelers EN VIVO NFL Semana 18

Gol de campo de Ravens

En un intento de 40 yardas, Tyler Loop convierte la cuarta oportunidad en gol de campo y los Ravens ya lo ganan 10-0

Pittsburgh vuelve a despejar

Los Steelers no pueden conseguir el primero y diez después de jugarse una cuarta oportunidad y corto, lo que terminó dándole el ovoide a los Baltimore Ravens

A despejar

Herbig superó a Derrick Henry, consigue la captura de Lamar Jackson y Ravens tendrá que despejar el ovoide

Tres y para afuera

La ausencia de DK Metcalf se nota y los Steelers solo entraron para tener un par de jugadas y despejar el ovoide

Touchdown Ravens

Pase de Lamar Jackson para Devontez Walker de 38 yardas, el punto extra es bueno y los Ravens ya ganan 7-0

Jugada Grande

Derrick Henry consigue un acarreo de más de 35 yardas, un foul personal regresó a los Ravens 15 yardas.

KICK-OFF

Los Baltimore Ravens reciben la primera serie ofensiva del partido, después de la jugada hay un holding y los Ravens van para atrás

Bienvenidos amigos de RÉCORD

Este domingo se termina la temporada regular en la NFL con el duelo entre los Pittsburgh Steelers y los Baltimore Ravens por el último pase a los Playoffs de la National Football League

Este domingo se termina la temporada regular de la NFL con un juego que decide al último clasificado para la postemporada en la National Football League, cuando los Pittsburgh Steelers reciban en el Acrisure Stadium a los Baltimore Ravens.

Steelers dejó ir la oportunidad de avanzar a la postemporada después de haber perdido la semana anterior frente a los Cleveland Browns, mientras que Ravens aseguró mantenerse con vida tras derrotar a los Green Bay Packers en el M&T Bank.

Ahora, después de llevarse el primer juego divisional entre ambos equipos, los Steelers tienen la necesidad de ganar para clasificar a postemporada de forma directa, dependiendo totalmente de ellos.

Baltimore tiene tres victorias contra los equipos en su división, dos contra los Browns y una contra Bengals, mientras que Pittsburgh solo ha caído en dos ocasiones contra sus rivales divisionales, una ante Browns y ante Bengals.

¿El último de Rodgers?

El contrato de Aaron Rodgers solo es por una temporada, es decir, que terminando la participación de los Steelers Rodgers volverá a ser quarterback libre, o incluso, podría retirarse de la NFL.

Rumores recientes, incentivados por el mismo Rodgers, han dejado abierta la posibilidad de volver una temporada más, eso sí, siempre y cuando los Steelers ganen el juego de este domingo.