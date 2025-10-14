Mike McDaniel tras polémicas declaraciones de Tagovailoa: “Se equivocó”

Mike McDaniel, entrenador de los Miami Dolphins, rompió el silenció, tras las polémicas declaraciones de Tua Tagovailoa donde exhibió a sus compañero tras la derrota por 29-27 ante Los Angeles Chargers, asegurando que el mariscal de campo se equivocó.

Dolphins l AP

“Me agarraron antes de que los oyera”, mencionó de entrada, el entrenador, quien ya no pudo declarar después del partido para hacer mención sobre el tema de su jugador, tras esa dolorosa derrota que caló en el vestidor.

“Creo que, independientemente de la intención y de lo que Tua tuviera en mente después de una derrota, como mariscal de campo franquicia, ese no es el foro para desestimarlo. Creo que él lo sabe”, resaltó Mike McDaniel.

Tua Tagovailoa l AP

¿Qué dijo Tagovailoa que desató la polémica?

Tua Tagovailoa, no se guardó nada tras el partido y salió a tirar críticas apuntando a problemas internos de disciplina, en donde resaltó que había situaciones no controladas de asistencia y puntualidad en reuniones exclusivas para jugadores.

“Tenemos jugadores que llegan tarde a las reuniones exclusivas para jugadores, jugadores que no llegan a las reuniones exclusivas para jugadores. Hay muchos factores involucrados. Son muchas cosas de esa naturaleza que tenemos que solucionar, y empieza con pequeñas cosas como esa”, declaró el capitán del equipo.

NFL l AP

McDaniel defiende a Tagovailoa

Asimismo defendió a su mariscal mencionando que no tenía la intención de perjudicar: “Ahora bien, creo sinceramente que no hubo mala intención, pero creo que estás hablando de una representación errónea de sesiones de video orquestadas por los jugadores.

“En definitiva, nadie va a estar contento y la gente siempre busca razones para el fracaso y el éxito. Así que intentas buscar razones que puedas atribuir a las derrotas, y ser mariscal de campo franquicia es una tarea difícil, apuntó.

"Tengo muchas cosas de las que preocuparme, y una de ellas no son esos comentarios ni la situación actual de nuestro equipo. Simplemente... Tuvimos reuniones sobre el partido de los Chargers, los éxitos y fracasos que llevaron al resultado final, y ahí es donde debe centrarse la atención de la gente”.

Miami Dolphins l AP