Tua Tagovailoa quiere más acción en la pretemporada: "Me encantaría jugar algunas jugadas"

Mientras los Miami Dolphins se preparan para una nueva temporada en la NFL, su mariscal de campo titular, Tua Tagovailoa, ha dejado en claro que le gustaría tener más participación en los juegos de pretemporada, a pesar de que el equipo ha sido cauteloso con su uso.

Tua Tagovailoa, QB titular de los Dolphins | AP

En años recientes, los Dolphins han optado por limitar la actividad de su QB en pretemporada, en gran parte debido a su historial médico. Tua ha enfrentado múltiples lesiones desde que llegó a la NFL, incluyendo conmociones cerebrales que encendieron las alarmas dentro y fuera del equipo. En la pretemporada de 2023, el quarterback solamente lanzó cinco pases, y cada año ha ido viendo menos repeticiones en esta etapa.

Tua quiere más snaps en pretemporada | AP

El head coach del equipo, Mike McDaniel, ha sido uno de los principales impulsores de esta política de precaución, priorizando la salud del mariscal de campo y evitando exponerlo en partidos que no cuentan para el récord oficial. Aun así, Tua insiste en que estaría dispuesto a tomar el riesgo:

"No, no me importa en absoluto (jugar en pretemporada). Me encantaría".